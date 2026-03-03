見縫插針？何欣純籲盧秀燕整合藍軍購版本

針對國防預算版本議題，綠委何欣純2日於臉書發文表示看法。（照：何欣純臉書） 中評社台北3月3日電／軍購條例在藍軍內部形成多套版本彼此拉鋸，民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純2日點名台中市長盧秀燕此次訪美如果真要對外溝通，國民黨內部應先對“國防”與台美關係取得一致立場，而不是讓外界看見模糊與搖擺。



台中市長盧秀燕將於3月中旬訪美，她日前北上與約10名藍營青壯派“立委”及“國防”外交委員餐敘，與會者透露，餐會中盧曾針對軍購預算與監督機制交換意見，尋求黨內共識。



“行政院”版軍購預算編列新台幣1.25兆元。何欣純2日在臉書發文表示，盧秀燕訪美前雖與藍委交流，但國民黨內從3500億到8000億版本紛陳，顯然尚未整合出清楚方向，與“行政院”版本落差極大。



何欣純強調，“如果真要對外溝通，國民黨內部應先對“國防”與台美關係取得一致立場，而不是讓外界看見模糊與搖擺。”她表示，國際情勢嚴峻，台灣要走向世界、與民主陣營並肩而立，就必須展現穩定而負責任的“國安”態度。



她也直接點名藍營正爭取下屆市長提名的資深“立委”楊瓊瓔、“立法院副院長”江啟臣，在台美與“國防”議題上勇於發聲，守住台中的產業前景，因為“台中高度仰賴國際供應鏈，立場不能曖昧。”必需要向市民說清楚。