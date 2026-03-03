伊朗全面反擊　郭正亮：台灣快處理能源危機

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／中東戰火持續升溫，亞洲主要天然氣來源國卡達，已在周一停止生產液化天然氣（LNG），恐衝擊台灣能源供應。前“立委”郭正亮2日在政論節目指出，伊朗反擊炸經濟相關設施包括油田，讓美國、以色列痛苦，全世界被影響很大，台灣要趕快因應能源危機問題。



郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》提到，特朗普也不是希望伊朗人民起義，而是鼓勵革命衛隊內部造反，但這也太天真了！伊朗革命衛隊有18萬人，伊朗國防部42萬人，革命衛隊的設備是最好的，佔有40%的油田收入，所以又有錢、又有好的武器。但即便革命衛隊的領導人被殺掉了，難道不會遞補嗎？他本身就是一個“機器”。



“所以現在特朗普真正的問題是怎麼善後！”郭正亮表示，伊朗當然也不對，今天發生沙特最大的油田被攻擊，這不就是民用設施？為什麼打油田？伊朗現在有一點“全打”的意味，就是選擇跟經濟有關的，讓你痛苦，比如說荷姆茲海峽關閉。今天就傳出，英國最大的海上保險公司，海峽通行保費增加一倍！所有的船都停航，哪有辦法去賭這種保單？乾脆先不要開。



郭正亮指出，以色列今天早上傳出海水淡化的淨水廠被攻擊，還有杜拜機場被攻擊，現在中東地區3、40萬人卡在阿拉伯半島，不知道該怎麼辦。這是軍事目標嗎？所以伊朗現在就是要讓你難過，第一天反制打了27個美軍基地，美國說死亡衹有3人，“你相信嗎？”



郭正亮說，伊朗說死傷有560人，他也不相信，X社群上每天假新聞好多，還有人說以色列核電廠被炸，其實都是AI圖片。所以只講比較有把握的，伊朗真的打了淨水廠、打了杜拜機場，今天又打了阿拉伯的油田，布蘭特油價一度飆到82元，後來稍微跌到79元，已漲了5%多。所以我們台灣真的要趕快處理能源危機的問題，因為你不知道他會關閉幾天，荷姆茲海峽會影響到整個波灣原油運出。