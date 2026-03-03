美傷亡在增加　郭正亮：特朗普能打60天？

郭正亮。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月3日電／伊斯蘭革命衛隊（IRGC）週一宣布發動新一輪飛彈襲擊，據伊朗官方聲明，導彈擊中了以色列政府大樓，這是一次“有針對性的突襲”。前“立委”郭正亮質疑，伊朗第一時間反擊27個軍事基地，背後有北斗衛星技術支援，美國有能力拉長戰線嗎？傷亡增加時該怎麼辦？



郭正亮2日在《新聞大白話》節目提到，因為有一艘油輪真的被打，所以大家會怕。特朗普未來的挑戰大概有幾種，一是國會會提案，民主黨已經大量表態了，要求《戰爭權力法案》要立刻運作，所以特朗普最多只能打60天，之後要經過國會同意，但美國有能力打60天嗎？



“因為彈藥量的問題！”郭正亮指出，而且如果美國要幫以色列，就必須從軍艦攔截飛彈，以前不就這樣？但攔截飛彈很貴！比如可能要用薩德飛彈。伊朗若用無人機做飽和攻擊，一架只需10萬美金。伊朗的自殺無人機“沙赫德”（Shahed）有8萬架，飛彈有2300顆。第一天的攻擊，大概用了300到400顆，所以後面美國還要再消耗。



郭正亮表示，而且這次顯然有人在幫伊朗，因為第一時間伊朗就做出反擊了，但所有的座標位置為什麼這麼清楚？



郭正亮強調，伊朗說第一天是把庫存的舊彈拿出來打，就是要消耗攔截彈，所以還沒有看到重磅的、超音速導彈出台，還沒開始！未來比較麻煩的是，伊朗如果集中打特拉維夫？撐得住嗎？所以第一個問題是，美國真的有能力打四個禮拜嗎？事實上美國軍方有很多人反對，結果參謀長還被特朗普開除。第二，美軍的遺體會一個一個運回來，打27個美軍基地會只死3個人嗎？“你相信嗎？有可能嗎？”