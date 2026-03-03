柯文哲：若政治手段搞黃國昌　我一定焦土戰

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌3日一早因偽造文書罪遭台北地檢署傳喚，同日前往“法務部”召開記者會的前民眾黨主席柯文哲怒火中燒，再度警告民進黨，若用政治手段搞黃國昌，他一定焦土戰，民進黨再用司法當政治工具，“我就跟你沒完沒了！”



前台灣民眾黨主席柯文哲3日上午赴“法務部”召開“追溯惡檢濫權 守護司法防線”記者會，針對前台北地檢署檢察官林俊言於偵辦京華城案件期間押人取供、偽造筆錄等不正訊問，具狀向“檢察官評鑑委員會”聲請檢察官評鑑。委任律師團律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘等人出席。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問及黃國昌今天早上也遭北檢約談，他強硬表態，他明白地告訴民進黨，無故羈押他一年就算了，若再用政治手段搞黃國昌，他一定焦土戰！司法不可以是打壓反對黨的政治工具。



柯文哲說，之前講黃國昌講了一大堆，到現在有哪一件可以辦？在媒體上放話，每天恐嚇要搜索黃國昌，據他所知，搜索票開了5張，法官都不敢簽，因為有他這個案子在前面，他的搜索票上寫的東西，後來在起訴書裡的有幾樣？根本沒有。後來法官就知道現在檢察官會騙搜索票去搜索民眾黨中央黨部、柯文哲家，還好柯文哲夠乾淨，經得起查一年。



柯文哲再度強調，民進黨政權，再用司法當政治工具，他一定沒完沒了。有證據就拿出來，不要每天在放話搞黃國昌，他不會再讓你們第二次，再一次他一定焦土政策。