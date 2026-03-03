以色列停班停課　藍諷綠不是說馬照跑舞照跳

以色列宣布停班停課，楊植斗嘲諷苗博雅，“當初是不是有人說馬照跑、舞照跳”？(楊植斗臉書) 中評社台北3月3日電／美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，伊朗也展開回擊，遭到轟炸的以色列已停班停課。對此，中國國民黨籍台北市議員楊植斗在臉書發文揶揄“當初是不是有人說馬照跑、舞照跳”，暗諷先曾稱“金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學”的社民黨台北市議員苗博雅。



賴清德宣示加速打造的“台灣之盾”（T－Dome）防空系統，被指與以色列“鐵穹”（Iron Dome）防禦系統概念相近，已列入軍購預 算。根據法國情資數位媒體“情報在線”（Intelligence Online）去年10月21日披露，台灣一位副部長級特使近期已秘密訪問以色列。“台灣之盾”核心技術可能獲得以色列暗中相助，雙方檯面下的夥伴關係正悄然升溫。



針對以色列宣布進入緊急狀態、全國停班停課，台北市藍議員楊植斗2日在臉書發文表示，美國丶以色列對伊朗發動斬首攻擊，以色列同時宣佈全國停班停課，民眾以自己的身家性命為優先考量，該避難就去避難！“啊！當初是不是有人說馬照跑丶舞照跳”？他還留言，“真的發生戰爭，會叫人照常出門上班當牛馬的，真不知安著什麼心”。



苗博雅去年11月26日在直播中談及戰爭型態，指出許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，例如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。她舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，“如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的”。