謝寒冰：美對台狂推“無人機地獄”可上下其手

美方提出無人機地獄應變計畫協防台灣。無人機示意圖。（照：中科院提供資料照） 中評社台北3月3日電／中國國民黨預計將提出軍購特別條例版本，藍營智庫傳出訂立“3500億＋N”。對此，媒體人謝寒冰質疑，美國總統特朗普掣肘於中國大陸，能賣什麼有用的軍備給台灣？但值得注意的是，美方狂推“無人機地獄”，主打台美合作研發概念，就是為了“＋N”部分在做準備。



謝寒冰2日在《大新聞大爆卦》節目提到，照理來說，台灣跟美國買軍火，我們出錢，美國就應該要按時到貨，但美國就是不如實不如期，那請問你怎麼辦？罰他嗎？怎麼罰？因為台灣是一個很特殊的地方，我們要買軍火，只能跟美國買，沒辦法跟任何其他國家買。



“所以就變成，他是獨門生意！”謝寒冰認為，那麼美國就可以隨時這樣：你有問題、有意見是吧？我不賣！這就是為什麼台灣一直處在一個相對不平等的地位。所以鄭麗文現在要加罰則，這在道理上是對的，但問題是就算加上去，美國大概也不會理你。



謝寒冰表示，所以很多事情還是要看實際的狀況，國民黨版現在是先編3500億，之後有多的再給，邏輯就是不見兔子不殺鷹，也就是要確定知道要買哪些軍購，才編預算。這邏輯也是對的，可是問題來了，“沒有注意到嗎？美國最近正在加碼塞東西給你！很明顯。”



謝寒冰指出，美國現在提的延宕的130億預算，我們連聽都沒聽過？突然之間就冒出來了，問題是最後會不會賣、賣給我們的是不是那個東西？恐怕都是問題。很弔詭的一個邏輯是，特朗普聲稱他要賣什麼東西給台灣，他自己會跟中國大陸領導人商量；都說會商量了，那如果賣給我們的東西對解放軍是有威脅性的，大陸會同意嗎？換句話說會賣給我們的軍售，都是對中國大陸沒什麼威脅的裝備？



謝寒冰質疑，如果對岸都認為沒什麼威脅了，那我們買這些東西到底要幹嘛？除了美國已經公布的軍售外，最近一直狂推無人機產業鏈，因為那是要包含研發、台美合作，中間產生大量經費也很合理，會超出預算，要再追加經費，這中間上下其手的地方就很多。



謝寒冰表示，所以他們著眼是在這一塊，其他都是定好的“死豬價”，不能動的，他們的興趣也並不大。所以民進黨一開始為什麼要編1.25兆，現在就很清楚，都是為了多出來的那一塊東西在做準備，問題是這塊最不容易說清楚，所以華府智庫馬上寫一篇〈地獄景象〉。