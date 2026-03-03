鄭麗君：未與美達成協議國家　風險相對高

左起“行政院副院長”鄭麗君、卓榮泰、台“經濟部長”龔明鑫接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普課徵全球關稅遭聯邦最高法院宣判違法，但“行政院副院長”鄭麗君3日仍強調，特朗普對於未能推進協議的國家，已多次表達可能提高關稅的立場，韓國國會因未推進相關備忘錄（MOU），即被美方點名恐調高關稅。台灣目前評估已談到相對最佳待遇，仍須持續與美方溝通，鞏固既有談判成果，避免落入與其他國家相同的風險情境。



“行政院長”卓榮泰表示，相關法律與政策若有調整，美方會依程序通知，政府將確保談判成果與台灣產業利益能夠獲得確認與延續，持續以穩健方式面對國際經貿局勢變化。



“行政院長”卓榮泰、“行政院副院長”鄭麗君與相關“部會”首長3日赴“立法院”進行“對美談判關稅專案報告”，並備質詢。



鄭麗君指出，特朗普希望維持既有協議架構，若談判停滯，關稅水準可能自原本的15%提高至25%。台灣目前所取得的條件，在既有談判基礎上具相對優勢，尚未達成協議的國家，未來面臨的風險相對較高，因此台灣必須持續與美國保持聯繫溝通，透過既有管道與美國貿易代表署（USTR）接觸，爭取穩定成果。



針對農產品議題，鄭麗君說明，鳳梨輸美檢疫程序仍在推進中，她日前已簽署相關行政技術文件（ART），希望美方能加速完成簡化流程。至於“行政院長”卓榮泰所提的糧食安全立場，政府的核心目標仍是確保農業與產業的長期安全與穩定。



鄭麗君也提到，相關協議具階段性，後續美方仍可能運用新的法律與政策工具，台灣方面則會持續關注並保持與美方密切聯繫，確保在產業投資與市場開放過程中，爭取最有利的條件與待遇。



民進黨籍“立委”蔡易餘質詢指出，台灣社會與農業縣市普遍認為談判成果具正面意義，目前台灣大宗農產品輸美中，已有約3.74億元美元獲得豁免，約占輸美總值的42.1%，包括蝴蝶蘭、茶葉、樹薯粉、咖啡、火鶴花、鳳梨、芒果、芋頭、番石榴等。



蔡易餘提醒，中國大陸可能透過低價傾銷對台灣農業形成衝擊，政府除掌握台美協議新契機外，也應同步強化農業基礎設施。“行政院”規劃設置新台幣300億元農安基金，有助於因應未來國際貿易變化。



“農業部長”陳駿季答詢表示，“農業部”將持續強化產業利基，既有預算可支撐產業鞏固，後續也會配合政策加強相關措施。“經濟部長”龔明鑫則指出，台灣目前在關稅談判結果上，相較其他國家仍具相對優勢，政府將持續爭取在既有基礎上維持最有利方向。