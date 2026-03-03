柯文哲控京華城案押人取供　促懲戒檢察官

前民眾黨主席柯文哲（中）3日上午赴“法務部”召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月3日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，將於3月26日一審宣判。柯文哲3日搶先赴“法務部”具狀要求檢察官評鑑委員會懲戒偵辦京華城案的前台北地檢署檢察官林俊言等人。柯文哲質問，“是什麼樣的理由，要讓你們集體偏離正當法律程序來對付我，到底是為什麼?”若檢評會不敢處理這種明顯的違法行為，台灣的民主也將完蛋！



隨後，柯文哲具狀向檢評會聲請檢察官評鑑，要求懲戒偵辦京華城案的林俊言，且應同懲戒決議移送“司法院”職務法庭處分免職，檢察長王俊力、主任檢察官江貞諭、協辦案件的檢察官郭建鈺、姜長志等人都有違失，應併同評鑒。檢評會也派員出面接下書狀，柯文哲等人隨即離去，過程平和。



檢評會是依據《法官法》設立的專業外部監督機構，專責調查檢察官是否有辦案怠惰、行為不檢或違反倫理等不適任情事。



前台灣民眾黨主席柯文哲3日上午赴“法務部”召開“追溯惡檢濫權 守護司法防線”記者會，針對前台北地檢署檢察官林俊言於偵辦京華城案件期間押人取供、偽造筆錄等不正訊問，具狀向“檢察官評鑑委員會”聲請檢察官評鑑。委任律師團律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘等人出席。



柯文哲致辭全文如下：



司法是“國家”的最後一道防線，司法應該被人民信任。司法唯一的目的是維持社會的公平正義，司法不可以是政治工具，更不可以是執政者打擊反對黨的工具。司法應該遵守程序正義，司法應該是以證據為基礎辦案，而不是用編故事的方法來定罪。但是現在台灣的司法已出現破口，人民面對的是整個司法正當性的危機。



檢察官是“國家”司法的執行者，是公權力的展現。檢察官若違法，不只是個人行為的爭議，更是國家機關的問題。若違法不只是一個人，而是集團性的縱容，那麼人民將對整個司法失去信任。若偵辦案件不是依賴證據，而是騙票搜索、押人取供、不正訊問、偽造筆錄、威脅恐嚇證人、勾結媒體淪為政治打手，那麼司法的正當性已根本動搖。



在京華城案，一開始騙票搜索我家、我的辦公室、民眾黨中央黨部、甚至多位助理的家。台北地檢署檢察官林俊言偵辦京華城案前，就已經在2024年5月6日去函“監察院”調取資料，“監察院”一開始就向“內政部”詢問給予容積獎勵的辦法和處理原則，原本“內政部”表示，容積獎勵條件可以於都市計劃法施行細則或都市計劃細部計劃中明定，所以京華城案並不存在違背法令疑慮。