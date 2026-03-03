北檢應訊　黃國昌：心中坦蕩不怕司法追殺

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席黃國昌赴北檢應訊。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席黃國昌赴北檢應訊。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月3日電（記者 鄭羿菲）台北地檢署3日傳喚台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌應訊偽造文書罪，黃國昌強調，他心中坦蕩，不畏懼民進黨的司法追殺。



至於會否擔憂官司進度影響藍白合？黃國昌說，完全不會影響，除非民進黨、北檢要阻止這件事，今天羈押他，否則他想不到任何理由，藍白合會受到影響。



黃國昌隨後進入北檢應訊，而門口有約十位小草支持者高喊“司法要公正，小草挺公正”等口號聲援黃國昌，民眾黨籍新北市三重蘆洲區參選人、政治素人陳彥廷也到場拉起“司法要公正，法庭要直播”的旗幟力挺黃國昌。



黃國昌在上午10點40分左右結束應訊，順利步出北檢。



黃國昌去年擔任“立委”質詢時，播放疑似檢察官偵訊錄音，綠委王義川直接向“法務部長”鄭銘謙告發黃國昌犯行使偽造文書罪，台北地檢署今傳喚黃國昌應訊。



黃國昌進入北檢前接受媒體訪問表示，收到偽造文書的傳票時，他心裡充滿遺憾與悲傷，2009年台灣司改“國是會議”十周年回顧論壇中，提到檢察官不可以濫權違法，更不能違反刑事訴訟法等相關規範，以威脅、恐嚇、辱罵等不當方式偵訊被告或證人。當時司改會的夥伴包括律師顧立雄、林峰正、羅秉成都曾表達“公開偵訊光碟有何不可？”，這是為揭發偵訊中不法情事，讓社會大眾能監督司法。



黃國昌說，遺憾的是，過去高喊司法改革、力主公開偵訊光碟的民進黨政府，竟然因他在“立法院”質詢“法務部長”鄭銘謙有關檢察官的問案方式時，鄭詢問什麼叫辱罵？他播了一段示範帶，結果“法務部”回應的方式不是去檢討檢察官不正訊問，反而事後大動作發新聞稿片面指責他違法，之後又由王義川發動政治攻擊到北檢告發偽造文書。



黃國昌批評，過去民進黨高聲倡議的司法改革已淪為一場笑話，執政黨不會追究前民眾黨主席柯文哲遭司法迫害的案件中，偵查不公開變成偵查大公開，過程中對柯文哲抹黑、抹黃、利用偵訊資料捏造的法律責任，“法務部”、北檢永遠都是跳針稱已進入偵辦程序，但偵辦了1年多卻無聲無息，倒是非常積極發動司法機器政治追殺他。他強調，心中坦蕩，不會畏懼民進黨的司法追殺。