美車零關稅仍上路？官方沒明確說

左起莊翠雲、卓榮泰接受質詢。（照片：立法院國會頻道） 龔明鑫接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月3日電（記者 莊亦軒）“行政院長”卓榮泰3日赴“立法院”進行“台美談判關稅專案報告”。中國國民黨籍“立委”黃健豪針對進口車關稅與貨物稅議題質詢，不斷追問“車價到底能不能真的降下來？”卓榮泰、台“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”龔明鑫輪番上陣答詢，最後表示會來核算對於產業的競爭狀況，一併向委員報告。



台美簽訂的《對等貿易協定》（ART），美國汽車輸關稅將從17.5%大幅降至0%，但美國“最高法院”宣判“總統”特朗普關稅違法之後，台灣是否仍履行美車零關稅承諾，官方迄今未明確說明。



黃健豪多次追問“車價能不能真的降下來”，整車組裝產值三年間衰退約400億元，市場壓力已浮現。行政團隊則反覆強調已啟動評估機制與配套規劃。



黃健豪引用數據指出，2025年汽車掛牌數較2023年衰退14.5%，較2024年也衰退7.9%，不論台產或進口車皆呈現下滑趨勢，整車組裝產值三年間減少約400億元。他指出，消費者、車商與製造端都在等待政策結果，尤其在美國汽車宣布零關稅後，台灣市場更加關注貨物稅與零組件關稅是否同步調整。



卓榮泰回應表示，去年車市確有觀望關稅定案的情況，政府已調整貨物稅減免措施，以穩定市場信心。莊翠雲補充，貨物稅減徵已延長至2025年9月7日，汰舊換新汽車最高減5萬元、機車最高減4千元，台產與進口車均適用。

