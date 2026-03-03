陳麗玲：“台獨”不敢“建國”只敢欺負陸配

新黨發言人、律師陳麗玲。（中評社 張嘉文攝） 新黨眾人手持“韓院長挺憲法 藍白挺李貞秀”的標語。（中評社 張嘉文攝） 新黨前往聲援民眾黨委員李貞秀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）民進黨政府持續猛打台灣民眾黨籍陸配不分區“立委”李貞秀就職資格議題，新黨今天前往“立法院”聲援李貞秀。新黨發言人、律師陳麗玲表示，“憲法”是最高級法律，其中闡明了兩岸同屬一中，就是陸配取得在台身分後的參政權依據，“賴政府”現在要李貞秀出示申請放棄中華人民共和國的證明，就是在“違憲”想剝奪“立委”職權。



陳麗玲說，“台獨”不敢“建國”，只敢用亂七八糟的理由來解釋這些法令來欺負陸配，這對陸配來說是情何以堪，對所謂民主自由法治的“中華民國”來說，更是莫大的諷刺。



新黨今天包括副秘書長游智彬、新黨發言人、律師陳麗玲、青年部副主任譚傳紹和兩位陸配，帶了一箱雞蛋，在“立法院”大門前召開記者會，眾人表達聲援李貞秀的立場，並高喊“韓國瑜硬起來！卓榮泰滾下來！”等口號。



陳麗玲表示，李貞秀已來台灣30年，根據兩岸人民關係條例，只要取得“中華民國”的身分，且經過10年，就有參選公職的身份，現在“賴政府”居然要李出具一個從來沒有陸配申請成功過的放棄國籍證明，明顯“違憲”。



陳麗玲強調，“憲法”是台灣這塊土地上最高級的法律，任何法律都不可以違背“憲法”規定，所以現在看到的是一個“違憲”亂政的“行政院”，在欺壓一個幫人民監督的“立委”。卓榮泰還下令不准提供任何資料給李貞秀，這是什麼樣的威權、霸凌心態？



陳麗玲說，只因為“台獨”不敢“建國”，只敢利用違法的解釋來欺負陸配，這對一個30年前就嫁來台灣的陸配是情何以堪，陸配嫁來台灣就是我們的一家人，絕不能這樣欺凌他們，這是非常壞的示範。



陳麗玲強調，民進黨政府的抗中不能保台，只會讓兩岸人民情感越來越遠，讓武統聲量越來越大，兩岸是一家人，都是中國人，期待的是能和平統一相處，不要造成骨肉分離，更不要造成兩岸人民的更對立，這是我們衷心的期盼。