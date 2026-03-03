卓榮泰：暫無中東撤僑計劃　會維護僑胞安全

左起台“外交部次長”吳志中、卓榮泰、“經濟部長”龔明鑫接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 藍委洪孟楷。（中評社 張嘉文攝） 院會現場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）美國、以色列對伊朗開戰，戰火已蔓延到多個中東國家，中國大陸已啟動撤僑行動，也受理台灣同胞登記。“行政院長”卓榮泰今天在“立法院”答詢時表示，已再度要求“外交部”維護僑胞與駐外館處人員自身安全，並參考現在其他各國撤僑的具體的計劃落實的時間，與其他國家保持高度密切合作。



台“外交部次長”吳志中則說，目前沒有撤僑的計劃，代表處有一一致電給當地僑胞、旅客，確保大家的安全，以色列政府也表達，會協助僑胞的安全，所以目前沒有問題。



卓榮泰今天率領相關“部會”首長前往“立法院”，進行台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。



中國國民黨“立委”洪孟楷質詢時提及中東情勢緊張，且美國對中東地區包括阿拉伯聯合大公國等10餘國發布大規模撤離令，德國也已啟動撤僑，根據“外交部”提供資料顯示，中東地區有三千多名的台灣民眾，其中最多人是在沙特阿拉伯兩千多名，究竟政府在中東是否有撤僑計劃？



卓榮泰對此表示，到今天早上以前，我們知道美國等國家展開了比較大規模的撤僑計劃，在這之前，首先確保的是我們在各個的館處，能不能對我們在當地的民眾或是旅行團確實掌握安全狀況。



洪孟楷也問，中東戰事若超過一個月，對台灣的石油及天然氣輸入會不會有影響？



卓榮泰說，“我們應該還有安全的存量”，這兩天都在研議這些狀況，在最安全方式下找出多元方式出來，後續會來執行。