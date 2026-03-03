黃國昌：新系賴勁麟告我妨害名譽　濫訴可恥

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席黃國昌赴北檢應訊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月3日電（記者 鄭羿菲）台北地檢署3日傳喚台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌應訊。黃國昌在上午10點40分左右結束應訊，步出北檢受訪爆料，並非衹有違造文書一案，第二個案子是前民進黨籍“立委”、新潮流的賴勁麟告他妨害名譽，這種濫訴行為非常可恥。他告訴檢察官，節省大家的勞力時間費用，不管今天問什麼問題，他都沒有要回應。



新潮流賴勁麟的女兒為前民進黨“立委”賴品妤。



黃國昌去年擔任“立委”質詢時，播放疑似檢察官偵訊錄音，綠委王義川直接向“法務部長”鄭銘謙告發黃國昌犯行使偽造文書罪，台北地檢署今傳喚黃國昌應訊。



黃國昌步出北檢後接受媒體訪問表示，民進黨政府完全沒有去反省司法檢調成為政治工具，且企圖迴避問題焦點，王義川提告他刑法偽造文書罪第210條偽造私文書、211偽造公文書，兩者在法律上是互斥的概念，不可能違反前者又違反後者，這是典型亂槍打鳥、羅織入罪，要不然就是告發人（王義川）不懂法律。



黃國昌反問，況且210條、211條針對的是沒有製作權的人，他什麼時候僭越哪個公務員的身份來製作這份文書？透過濫訴製造寒蟬效應想模糊焦點，他要正告民進黨及這些提起濫訴政客，你們不會得逞，黃國昌不會因此畏縮、不會有任何退讓。



黃國昌接著爆料，第二個案子是賴勁麟告他妨害名譽，起因是他在2023年12月於柯文哲競選總部召開一場民進黨綠能貪腐集團的記者會，聲討民進黨綠能貪腐對台灣造成的傷害，他今天非常明確地告訴檢察官，這場記者會在網路上全程直播，在YouTube上都還找得到，他為自己說過的每句話負責。



黃國昌批評，他覺得賴勁麟提起告訴非常可恥，浪費大家的時間、勞力進行一場毫無意義的妨害名譽追訴。過去幾年民進黨的綠能貪腐對台灣能源政策，對每家每戶飽受電費漲價所苦的台灣人民都刻骨銘心，結果民進黨的綠能貪腐集團不是反省檢討，而是對他進行司法追殺。



黃國昌說，他最後告訴檢察官，節省大家的勞力時間費用，不管要問什麼問題，他其實都沒有要回應，他講過的話，網路上全程公開，他也對他說過的話負責。