桃色風波非首次　王定宇情史豐富

綠委王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／民進黨“立委”王定宇今天遭《鏡週刊》踢爆疑似“奪人小三”，與愛爾麗集團執行長劉怡萱共築愛巢。今年57歲的他情史爭議不斷，從早期的“幹人妻”噴漆事件、與時任民進黨發言人顏若芳的“8000元租屋”風波，到如今的離婚同居爭議，引發政壇熱議。



《鏡週刊》今日最新爆料指出，現為民進黨“湧言會”龍頭的王定宇疑似介入他人感情，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱在台北、台南兩地祕密同居。爆料內容形容兩人關係緊密，宛如共築愛巢。



愛爾麗集團創辦人常如山有＂醫美教父＂，傳出他曾買三棟近億元豪宅送劉怡萱，女方也常以主管身分陪同出席活動。常如山今日發表最新聲明，除了澄清劉怡萱不是愛爾麗集團成員，也強調當時是因見王定宇、劉女共處一室情緒激動，但絕無性侵害行為。



綜合台媒報導，回顧王定宇過往風流史，王定宇在擔任台南市議員期間，曾和地方新聞台一名女記者交往，他疑似劈腿當時在服務處當工讀生的李淑吟，後來還讓對方懷孕，最後2人奉子成婚，女記者只好退出。



而女記者乾爹是當地重量級媒體人，在得知女方遭遇後曾多次痛罵王定宇，甚至還放話要到婚禮現場討公道，一度鬧得沸沸揚揚，因此王結婚時刻意低調，只擺了一桌宴請親友，並未對外宴客。



王定宇稍早出面說明，已於去年2月底跟太太李淑吟協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友，此事並未公開，是為了不影響孩子，目前前妻仍然在服務處協助公務，“很感謝她的付出”。



王定宇5年前也曾爆出婚外情，疑同居時任民進黨發言人的議員顏若芳，但兩人一致聲稱是“房東與房客”的關係，當時王還因房租8000元揶揄為“王八千”。



事後，王定宇公開道歉，表示孤男寡女共處一室確實不妥，並終止租約。



王定宇過去在台南的服務處曾遭人噴漆抗議，大大的“幹人妻很爽嗎”字眼引發社會關注。狗仔葛斯齊隨後加碼爆料，影射王定宇外遇一名正妹醫生娘，甚至傳送“我想要你”、“要穿怎樣來見我，拍給我看”等親密訊息。



儘管王定宇憤而提告加重誹謗，但檢方認為葛斯齊已進行多方查證，包含比對LINE貼圖與打卡時間，並非無端造謠，最終以罪嫌不足裁定不起訴，讓這樁“人妻風波”更添謎團。



至於本次爆料的女主角，是現年43歲、在台南被封為“台南一枝花”的劉怡萱。出身台南的她擁有163公分的高挑身材，畢業於文化大學體育系，現任愛爾麗集團執行長，在醫美業界相當知名。劉怡萱過去曾有一段婚姻並育有一女，情史同樣精彩，先前曾傳出與愛爾麗集團董事長常如山交往，更有消息指她獲贈總價近億元的三間豪宅。



針對今日爆料，王定宇透過辦公室發出聲明澄清，表示媒體報導有誤，他與太太已於去年2月底協議離婚，並於8月完成換證，雙方和平分手，目前前妻仍協助服務處公務，強調“並非婚內出軌”。