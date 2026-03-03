星雲大師百歲誕辰　佛光山推紀念郵票

高雄佛光山藏經樓3日舉辦“傳燈六十‧百年仰望郵票”發行典禮，其中的小全張一張內含四款郵票設計。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月3日電（記者 蔣繼平）2026年適逢佛光山開山60年暨佛光山開山祖師星雲大師百歲誕辰。佛光山去年開始籌備星雲大師百歲誕辰緬懷活動，其中包括與中華郵政公司合作推出“傳燈六十.百年仰望”郵票1枚及小全張1張內含4款郵票設計，3日正式發行，來表達對星雲大師畢生弘揚人間佛教的崇敬與緬懷之意。



中華郵政“傳燈六十‧百年仰望郵票”發行典禮3日在高雄佛光山的藏經樓舉行，中華郵政董事長王國材、佛光山住持心保和尚、常務副住持暨都“監院”院長慧傳法師等人出席。藏經樓擠進8百人，連走廊都擠滿信眾透過直播觀看典禮。佛光山為確保典禮莊嚴，典禮畫面採直播方式，媒體在茶席區觀看連線，會後再安排聯訪。



這次郵票圖案包含面值新台幣8元郵票一枚及小全張一張內含4款郵票設計。8元面值設計以傳達星雲大師悲願宏深，以眾為我，畢生弘揚人間佛教，正如其自述“心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟；問我一生何所求，平安幸福照五洲”，堪為“人間佛教行者”。



小全張部分，第一款佛光山佛陀紀念館（面值8元）象徵佛寶，供奉佛牙舍利，發揚佛陀慈悲濟世之精神。第二款佛光山藏經樓（面值8元）代表法寶，以教育培養人才，傳承佛陀為人間創造和平安樂之教法。第三款佛光山大雄寶殿（面值15元）象徵僧寶，僧眾行持佛陀教法，建設人間淨土之道場。第四款“合掌人生”精神（面值15元），圖像為星雲大師合十感謝各界發心護持。



王國材受訪時表示，星雲大師60年前為實現推廣人間佛教宏願，帶領弟子們在荒山野嶺中披荊斬棘開墾，昔日荒山如今蛻變為具高度國際影響力的佛教重鎮，為感念大師慈悲智慧，中華郵政將佛法“傳燈”意象與郵局傳遞情感與溫度的核心使命結合，讓大師精神如同郵票主題般“燈燈相續，光光相照”，傳遞幸福至世界五大洲。

