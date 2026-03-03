常如山否認性侵　目擊她與王定宇共處一室

愛爾麗集團董事長常如山3點聲明。（圖：常如山提供） 中評社台北3月3日電／民進黨“立委”王定宇今天遭《鏡週刊》踢爆與愛爾麗集團總裁常如山的前交往對象，現年43歲的劉怡萱過從甚密，頻繁出入女方香閨還過夜。不過王定宇稍早出面承認已離婚，更反咬常如山涉嫌性侵劉怡萱未遂，才會轉移焦點企圖脫罪。對此，常如山不忍了，發布強硬聲明揭露王定宇和劉怡萱“共處一室”的真相，並強調絕對沒有任何性侵害的舉止。



王定宇今在“立法院”記者會上，首度對外公開自己早在去年2月底，就已和妻子李淑吟解除婚姻關係，目前身分證配偶欄已是空白。王定宇語氣強硬地駁斥“奪人小三”的說法，強調自己現在是單身狀態，與劉怡萱均為單身成年人，兩人的互動不傷害人也不違法，並指控相關爆料是有人為了轉移刑事案件焦點而刻意誤導。



王定宇表示，雖然婚姻結束不是件快樂的事，但與前妻維持良好關係，對方至今仍穿梭在服務處幫忙，並感嘆身為公眾人物的家人十分辛苦，希望外界能以成熟的態度看待他的私生活，不要再以過去已被查證為假的事情進行羞辱。



常如山也發出強硬聲明反擊，表示王定宇指控他性侵未遂一事純屬子虛烏有，並表示自己當時目擊劉怡萱與王定宇共處一室，當下情緒激動，但絕無對劉怡萱有任何性侵害舉止，也並未派員跟監。



常如山強調已委任律師將相關證據提供予地檢署以還原真相，相信法律會釐清真相。至於劉怡萱自稱“愛爾麗集團執行長”一事，常如山也表示她從來不屬於愛爾麗集團一員，“劉女士任何一言一行均與愛爾麗集團無涉！”



常如山聲明全文如下：



茲就本人常如山私人案件引發社會關注，特此聲明如下：



一、關於媒體轉載王定宇委員指控本人涉嫌性侵劉怡萱女士未遂乙事，純屬子虛烏有，本人因當時目擊劉怡萱女士與王定宇委員共處乙室，當下或許有情緒激動之情況，但是絕無對劉怡萱女士有任何性侵害之舉止，本人亦無所謂派員跟監乙事，本人已委任律師將相關證據提供予地檢署以還原真相，相信法律會釐清真相，還給本人公道。



二、本人藉此向社會大眾聲明，劉怡萱女士從來不屬於愛爾麗集團一員，劉女士任何一言一行均與愛爾麗集團無涉。



三、再次就本人感情事務佔用公共資源乙事，向社會大眾致歉。



常如山 2026／3／3