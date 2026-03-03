新竹都城隍花燈藝術展　高虹安邀賞視覺饗宴

新竹市長高虹安3日出席新竹都城隍燈會花燈藝術展啟燈儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月3日電（記者 盧誠輝）今天是元宵節，新竹都城隍廟3日舉辦花燈藝術展啟燈儀式，新竹市長高虹安表示，新竹都城隍廟致力推展傳統民俗藝術，每一盞花燈都凝聚了設計師的巧思與工匠的心血，她邀請全台遊客都能到新竹都城隍廟來欣賞視覺饗宴。



高虹安3日出席新竹都城隍燈會花燈藝術展啟燈儀式，包括國民黨籍“立法委員”鄭正鈐、國民黨籍新竹市議會議長許修睿、新竹市政府民政處長施淑婷和多位藍綠白新竹市議員都到場出席。



高虹安指出，元宵節是中華傳統文化中極具意義的節日，而花燈更是元宵節不可或缺的標誌之一，象徵著美好、祥和與希望，新竹都城隍燈會花燈藝術展的每一盞花燈都凝聚了設計師的巧思與工匠的心血，她邀請全台遊客一同走訪城隍廟商圈，品嚐在地小吃、參拜城隍爺並欣賞花燈藝術，在璀璨燈海中感受新竹市深厚的文化底蘊與濃厚節慶氛圍，迎接嶄新的一年。



新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，元宵迎花燈活動歷史悠久，最早可追溯至1932年，由當時的管理人鄭肇基提議，於每年農曆正月十五日到二月初二舉行迎花燈活動，為市街增添新年與元宵節的熱鬧氣氛。近6年來為了鼓勵參賽者持續創作，還特別增加凡連續三年獲得優勝，將獲廟方頒發可永久保留的光緒皇帝親賜的“金門保障”復刻牌匾一面留念。



新竹市政府民政處指出，新竹都城隍燈會花燈藝術展從即日起到4月4日都會在都城隍廟展出，因今年適逢馬年，現場展出多件以“馬”為主題的創作花燈，透過燈光變化與細膩工法，展現奔騰躍動的力量與祝福意涵，巧妙融合創意與傳統，是一場極具特色的藝術盛會。