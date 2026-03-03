星雲大師百歲誕辰　佛光山紀念公園落成

2026年適逢佛光山開山60年暨佛光山開山祖師星雲大師百歲誕辰，高雄佛光山3日落成“星雲大師紀念公園”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月3日電（記者 蔣繼平）星雲大師於1967年5月16日開創了佛光山，迄今走過60年歲月。佛光山3日落成星雲大師紀念公園，也發行紀念郵票，紀念這個特別的日子。佛光山在藏經樓舉辦記者會，也透過一幅融合三大建築群的空拍圖，體現這座圓滿“佛法僧”的三寶山。



佛光山的三大建築群為，具足僧眾修持的“僧寶”總本山、供奉佛牙舍利的“佛寶”佛陀紀念館，和研究教義培養人才的“法寶”藏經樓。



2026年適逢佛光山開山60年暨佛光山開山祖師星雲大師百歲誕辰，除了推出“傳燈六十.百年仰望”紀念郵票，藏經樓下方的法廣場，3日也正式落成“星雲大師紀念公園”，吸引許多信眾合影留念。



紀念公園的設立是為紀念星雲大師為佛教的卓越貢獻，致敬大師人間佛教理念，期三好、四給精神永遠流傳，近年在海外各地也有設立。佛光山藏經樓的紀念公園，除了有星雲大師雕像，兩側有《佛光菜根譚》的石燈籠柱。



佛光山常務副住持暨都“監院”院長慧傳法師3日受訪表示，為了圓滿這次的活動，開好幾次會與彩排。早上紀念公園落成雖然碰到下雨，但會發現到大家都是不慌不亂的完成各種事情，按照星雲大師指導的模式，一一落實下去。



慧傳法師也提到，佛光山以“佛、法、僧”三寶為建築核心，佛陀紀念館有佛牙舍利，是為佛寶。藏經樓有30多部、世界各地不同版本的大藏經，再加上星雲大師編篡的佛光大藏經，且為人間佛教理論與實踐的研究基地，所以把這地方稱為法寶。



慧傳法師又說，另外，佛光山是培育出家人僧才的地方，所以叫做僧寶。等於佛光山是“佛、法、僧”三寶具足的地方，佛法的象徵就是佛法僧三寶，透過此方式，就在佛光山嫣然而成。