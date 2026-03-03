傳王定宇誹聞惹怒賴清德　不排除拔中常委

綠委王定宇。（中評社 資料照） 民進黨秘書長徐國勇。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／民進黨籍“立委”王定宇3日遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。有媒體報導，民進黨秘書長徐國勇得知此事後破口大罵，黨主席賴清德也非常不滿，不排除撤銷王定宇中常委身分。



王定宇是目前民進黨“湧言會”派系龍頭。湧言會另位要角、前綠委趙天麟2024年也因被爆出與陸籍女子大量親暱照，傳出不倫與“國安”疑慮而宣布退出2024年“立委”選舉。



不過，有記者致電徐國勇，徐僅表示，“我暫時沒有回應”。至於民進黨則表示，相關事件當事人都有所說明，呼籲從政同志，言行都需用更高標準自我規範。



王定宇33歲時便與小11歲、時任台南服務處工讀生李淑吟奉子成婚，並育有3子。王定宇今遭週刊爆料疑似“奪人小三”，與名媛劉怡萱在台北及台南2地共築愛巢。



王定宇上午公開受訪表示，自己婚姻關係在去年2月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責。



然而，據《壹蘋新聞網》報導，民進黨內對此相當不滿。據綠營人士表示，徐國勇一早接獲消息就破口大罵“太離譜、太令我失望！”認為王定宇搞亂男女關係，對民進黨形象造成巨大殺傷力，並已迅速向賴清德呈報。該人士也透露，賴清德也已知道王定宇的感情爛帳，不願看到單一“立委”的品德瑕疵拖累全黨形象。為了平息基層不滿，傳出已準備祭出鐵腕，要透過中評會撤銷王定宇中常委身分。



對此事，民進黨回應，相關事件當事人都有所說明，也呼籲從政同志，言行都需用更高標準自我規範。