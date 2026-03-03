王定宇前妻PO文：不哭不哭　網友拱她參選

王定宇前妻李淑吟。（照片：李淑吟臉書） 中評社台北3月3日電／民進黨籍“立委”王定宇3日遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，疑似成為第三者，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。王定宇前妻李淑吟臉書感情狀態今早從“已婚”悄悄更新為“單身”，臉書最新PO文為上月24日寫下“不哭不哭，眼淚是珍珠”，不少網友留言為她加油，甚至還有人拱她出來選市議員。





現年56歲的王定宇情史豐富，在擔任台南市議員期間，曾和地方新聞台一名女記者交往，他疑似劈腿當時在服務處當工讀生的李淑吟，後來還讓對方懷孕，最後2人奉子成婚，女記者只好退出。女記者乾爹是當地重量級媒體人，在得知女方遭遇後曾多次痛罵王定宇，甚至還放話要到婚禮現場討公道，一度鬧得沸沸揚揚，因此王結婚時刻意低調，只擺了一桌宴請親友，並未對外宴客。



王定宇與前妻李淑吟是於2002年結婚，去年離婚，20多年的婚姻共生3個小孩，最大的小孩已20多歲。李淑吟現年約46歲，比王定宇小11歲。



王定宇今表示，與李淑吟仍維持朋友關係，李淑吟也仍在服務處協助公務，據了解，王身邊的人多不知情兩人已離婚，服務處今早從媒體看到這個消息也嚇一跳，不少人則私下肯定李淑吟，“如果早就離婚，卻還願意繼續幫忙，光是這點就幫王定宇加分”。



王定宇今在“立法院”記者會上，首度對外公開自己早在去年2月底，就已和妻子李淑吟解除婚姻關係，目前身分證配偶欄已是空白。王定宇語氣強硬地駁斥“奪人小三”的說法，強調自己現在是單身狀態，與劉怡萱均為單身成年人，兩人的互動不傷害人也不違法，並指控相關爆料是有人為了轉移刑事案件焦點而刻意誤導。



被指為劉怡萱密友的愛爾麗集團創辦人常如山有＂醫美教父＂，傳出曾買三棟近億元豪宅送劉怡萱，女方也常以主管身分陪同出席活動。常如山今日發表最新聲明，除了澄清劉怡萱不是愛爾麗集團成員，也強調當時是因見王定宇、劉女共處一室情緒激動，但絕無性侵害行為。