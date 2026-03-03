洪毓祥首質詢問半導體稅率　龔明鑫：未定案

台“經濟部長”龔明鑫接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月3日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨新科“立委”洪毓祥今日首次質詢時，連續追問目前實施的“10%＋MFN”關稅架構，以及未來MOU與232條款對半導體產業的實質影響。台“經濟部長”龔明鑫表示，232條款的課稅調查尚未結束，結果未定。若涉及投資配額產生的產值，半導體與資通訊產業並非完全零關稅，豁免清單需由美國商務部審核。



卓榮泰在答詢時強調，“行政院”從未責怪“立法院”不審查台美關稅談判協定，“不是不送，而是文本還在等美方最後確認”。他表示，協定尚未形成最終版本，無法送交“立法院”審議，一旦美方完成確認，“行政院”一定依法向“國會”報告並接受監督。



“立法院”院會3日進行“台美關稅談判結果及其影響”專案報告，“行政院長”卓榮泰率副院長鄭麗君、台“經濟部長”龔明鑫等官員備詢。



洪毓祥指出，目前實施的是“10%＋最惠國待遇（MFN）”架構，但許多廠商搞不清楚未來MOU與232條款優惠項目為何。直接點名“經濟部”，要求說明半導體配額內外如何計算。



龔明鑫回應，232條款的課稅調查尚未結束，結果未定，“調查結束才會確定最後課稅方式”。他表示，若涉及投資配額產生的產值，半導體與資通訊產業並非完全零關稅，豁免清單需由美國商務部審核。



鄭麗君進一步說明，232半導體稅率尚未公布，公布後將適用最惠待遇，配額內零關稅、配額外15%。洪毓祥立刻追問，若依ART架構，配額內免稅、配額外最惠關稅，整體課稅規模恐達新台幣1300億至4800億元。



龔明鑫聞言急忙打斷表示“不是這樣算”，強調台灣直接出口至美國的半導體顆粒比例不到10%，多數是在其他地區組裝為AI伺服器後才出口美國，不能以整體產能推算稅負。



鄭麗君接著補充，半導體生態系統複雜，談判所指的是半導體及其衍生品，配額計算基礎將希望以企業未來投資計劃為準，而非以既有產能計算。



洪毓祥不待說完便插話質疑：“如果產能上去的時候，整個生態鏈就過去了。”他擔心一旦產能移轉，供應鏈將隨之外移。



龔明鑫再度解釋，美國232調查完成後，ITA項目不會維持零關稅，但“沒有整個生態鏈都過去”的問題。



洪毓祥隨即轉向關鍵技術細節，連續追問MOU中“1.5N”、“2.5N”公式裡的N由誰認定，“配額內外的N是誰決定？美國廠產能誰認定？是台積電、台灣政府，還是美國政府？”鄭麗君回應，每個國家都有投審制度，相關配額將依企業投資計劃，與美國商務部逐案協商確認。