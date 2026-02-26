組圖：佛光山藏經樓　珍藏大師一筆字

高雄佛光山藏經樓內正在舉行活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月4日電（記者 蔣繼平）2026年適逢佛光山開山60年暨佛光山開山祖師星雲大師百歲誕辰。佛光山已成新年走春的景點之一，可以禮佛、賞燈、看藝文展覽等，不過一般遊客較少來到藏經樓，這裡有“星雲大師一筆字展覽館”，適逢百歲誕辰，可再次考究大師筆墨。



適逢佛光山開山祖師星雲大師百歲誕辰，意義深遠。佛光山與中華郵政3日在藏經樓發行“傳燈六十‧百年仰望紀念郵票”，也帶媒體前往藏經樓館內的“星雲大師一筆字展覽館”進行參訪，邀請民眾再次觀賞大師墨寶。



所謂“一筆字”，是因為星雲大師晚年糖尿病引發眼睛看不清楚，不能看書，也不能看報紙，那就寫字，但因為看不清，如果一筆寫不完，第二筆要下在哪裡就不知道了，只能憑著心裡的衡量一筆完成，這就是“一筆字”的由來。



“星雲大師一筆字展覽館”內除了各式墨寶，還有藏經樓的模型，大師生平介紹、以及墨寶展各地參展紀錄，還可抽籤筒，索取對應號碼的籤詩。展覽也點出“請不要看我的字，請看我的心。”這句話，來吸引大家看見背後慈悲與祝福的力量。



元宵前都是過年。佛光山“2026年春節平安燈法會”從農曆正月初一展開，信眾朝山禮佛、上燈祈福，大雄寶殿與各殿堂湧現參拜人潮，佛光山連假期間，每天都有超過八千輛車次的人潮，春節連假統計有逾百萬人次到訪。