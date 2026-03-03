工總潘俊榮自曝拜會韓國瑜化解僵局　賴感謝

工總理事長潘俊榮致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）工業總會理事長潘俊榮3日在“工商團體春節聯誼活動”致詞時，當賴清德面自曝，日前親赴“立法院”拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜及國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，當面向2人鞠躬請託，希望儘速讓總預算案付委，協助化解朝野僵局，避免台灣社會與產業陷入空轉內耗。



賴清德聽完致詞後，當場大力鼓掌，並起身向潘俊榮及在場工商團體代表鞠躬致意，感謝產業界對台灣經濟與社會穩定的支持。



“工商團體春節聯誼活動”3日下午在台北福華大飯店B2福華廳舉行，現場政商雲集，與會者包括工業總會理事長潘俊榮及多位副理事長、榮譽理事長，工商協進會理事長吳東亮，電電公會理事長劉揚偉，中小企業總會理事長李育家，商業總會理事長許舒博，外貿協會董事長黃志芳，海基會董事長蘇嘉全，以及“內政部”、“經濟部”、“數位發展部”、“環境部”、“勞動部”等“部會”首長與政務官員、民進黨籍“立委”鍾佳濱等。



現場安排新春團拜儀式，並有美女樂團表演及摸彩活動，氣氛熱絡，賓主互動頻繁，與會人士互道祝福，在輕鬆愉快的氛圍中進行活動。



潘俊榮當賴清德面指出，工業總會旗下共有約160個產業公會，涵蓋台灣超過5成的產業動能，約占GDP比重53%以上，產業界普遍關切“國會”對立導致預算延宕。他強調，若政治僵局持續，將對整體經濟與產業發展造成衝擊，因此產業界才會主動出面溝通，盼朝野能盡速化解歧見。



潘俊榮表示，賴清德日前邀請五院茶敘，是釋出善意、化解對立的重要契機。他也提到，自己與工總幹部近期積極聯繫“立法院”朝野“立委”，說明產業界立場，希望大家放下對立，讓“國家”運作回到正軌。就像他也能與副理事長、敏實集團董事長秦榮華、台塑企業總裁王文淵一樣能化解，因秦榮華都不喜歡開會。此話一出，現場笑聲不斷。



潘俊榮進一步分享，當天在“立法院”與30多位“立委”交流，產業界的訴求相當一致，就是希望政治回歸理性，避免內耗。他強調，工總並非為單一企業或個別利益發聲，而是代表眾多產業與基層勞工，期待政府與“國會”攜手，為台灣產業創造穩定發展的環境。



潘俊榮也談到人工智慧（AI）與產業升級的重要性，指出台灣在半導體、資通訊與高科技領域具備關鍵優勢，國際對台灣投資前景高度期待。他呼籲，應把握全球產業重組契機，讓更多國際企業將總部與研發能量布局台灣，強化台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

