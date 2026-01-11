軍購預算藍軍三版本角力　鄭正鈐：須謹慎

藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月4日電（記者 盧誠輝）國民黨內對軍購特別預算規模意見分歧。中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，他支持國民黨智庫所提出的“支持軍購，嚴審商購”的原則，絕對不能讓特別軍購預算變成常態，因為畢竟這新台幣1.25兆元都是人民的血汗錢。



目前國民黨內對特別預算金額傳出有重大歧見，3位“國防外交委員會”委員中，陳永康正面看待院版1.25兆元，馬文君較傾向智庫版3500億元，徐巧芯則打算自提8100億元版本。此外，藍委羅廷瑋透露，美方意見應是9000億，台中市長盧秀燕將訪美，就是希望過程中雙方有更多溝通機會。



鄭正鈐強調，他支持國民黨智庫版的3500億元，因為這3500億元是政府對政府的軍購案，但其餘約9000億元包括多項商業採購與對內項目，因具體內容民進黨政府並未充分揭露，所以絕對不能一次打包放行，“立法院”對特別軍購案一定要特別謹慎，不能把“特別”變成一種“常態”。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年首次當選“立委”，2024年順利連任。



他提到，目前由執政黨所提出1.25兆元軍購預算都是民脂民膏，也都是人民的血汗錢，所以特別軍購預算不應該是大家盲目地在喊價，好像喊價越高就越愛台灣，也不應該是意識形態的標籤戰，因為把軍購變成“忠誠測驗”，才是真正弱化台灣民主的行為。



鄭正鈐指出，國民黨智庫所提出的“支持軍購，嚴審商購”是非常有道理的，因為所謂的軍購是政府對政府的採購，而美國政府目前對台軍售所提出的是3500億元，所以針對3500億元軍購部分，他相信多數“立委”都會支持，但問題就出在其餘約9000億元商購的部分，因為商購是政府直接去跟軍火商買，所以確實必須要特別謹慎。