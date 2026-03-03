美豬、液態乳可望降稅　綠委籲保護產業

綠委賴惠員。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月3日電（記者 莊亦軒）“立法院”3日進行“對美談判關稅專案報告”。台南選出的民進黨“立委”賴惠員關切台灣承諾美國豬肉關稅減半、液態乳零關稅對本土產業的影響，質疑政府補貼與配套是否到位，要求提出更具體因應措施。“行政院長”卓榮泰強調以守住台灣鮮乳市場優勢為目標。



“行政院長”卓榮泰、“農業部長”陳駿季列席報告。賴惠員首先指出，進口豬肉關稅減半恐衝擊台灣養豬產業。她表示，日前豬肉拍賣價一度下探至每公斤70元，但生產成本約80元，“賣一隻賠一隻”，顯示豬農已面臨實質壓力。



賴惠員進一步質疑，政府補貼冷凍廠以穩定價格，但冷凍廠是營利事業，未必會如政府般優先照顧豬農利益。她重提多年來討論的議題，認為“農業部”或台糖是否應設立自有冷凍廠，以強化價格調節能力。



陳駿季回應，若由政府“作東跳下來做冷凍廠，是最下策”。他指出，目前全台冷凍量能分散配置，整體可支撐約一個月需求，應以市場機制為主，再輔以政策工具穩定產銷。陳尚未說完賴惠員隨即打斷表示，正因這樣的思維，“農業部”遲遲未建立自有冷凍體系，讓冷凍廠持續獲利，政策面仍有再溝通空間。



隨後賴惠員轉向關切液態乳議題，提問美國液態乳零關稅對酪農產業的衝擊，並追問“液態乳到底是什麼樣的產品？”是否將直接影響台灣鮮乳市場。



陳駿季表示，“農業部”將持續扶持酪農產業。他舉例指出，去年紐西蘭牛乳進口已降為零關稅，當時各界擔心紐西蘭牛奶將大量進口，但全年僅增加0.8%，並未出現預期中的衝擊，目前台產鮮乳市占率仍在九成以上。進口乳源之間也會互相競爭，不致全面擠壓本土產品。



卓榮泰接著補充，政府目標是守住台灣鮮乳的市場優勢，“讓市面上看到的鮮乳就是台灣鮮乳”，並透過市場競爭機制，讓不同來源的進口乳源彼此競爭，而非直接取代台灣鮮乳。



陳駿季說明，未來將推動乳牛有效淘汰、強制牛籍保險，以及補助擠乳器與生產設備更新，降低生產成本。同時，隨著手搖飲市場大量使用鮮乳，只要後端需求穩定成長，前端生產就能更加安心。