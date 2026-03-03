中評關注：王定宇桃色風波　賴清德會出手？

民進黨籍“立委”、湧言會龍頭王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）民進黨中常委、“立委”、湧言會龍頭王定宇再度捲入桃色爭議，《鏡週刊》、《壹蘋新聞網》相繼披露王定宇與一名疑似富商“小三”的43歲女性劉怡萱熱絡交往，在民進黨內部掀起漣漪。此案將考驗賴清德是否祭出黨紀？以及該案是否為民進黨派系角力的縮影。



湧言會要角近期接連捲入爭議，包括已婚的前“立委”趙天麟2023年曾爆發與陸籍女子“不倫戀”，流出大批親熱照片，退出2024“立委”選舉。王定宇過去也曾與同派系台北市議員顏若芳的“房東房客說”引發輿論質疑，服務處甚至一度遭人噴漆，寫下“人妻”等具爭議性的字眼。



此次風波中，王定宇主動對外說明，強調自己已與前妻離婚，與劉怡萱皆為成年、單身狀態，否認涉及不法。然而，爭議並未就此止息。黨內隨即傳出，有人建議民進黨主席賴清德，應考慮是否對王定宇的中常委身分進行處置，以回應黨內對形象與紀律的疑慮。



值得注意的是，賴清德向來以重視紀律、要求清廉著稱，外界形容其對黨內私德問題標準嚴格。他接下來會不會黨紀處理一再鬧出桃色風暴的王定宇。



賴清德昨日對王定宇案低調未回應，反而引發更多揣測，民進黨正進入地方選舉密集期，各派系在縣市長、議員提名與席次布局上競逐激烈，湧言會近年試圖在地方突圍，勢必與新潮流、英系、“正國會”等傳統大派系形成競合關係。在此背景下，王定宇的個人爭議是否被放大檢視，甚至成為派系攻防的切入點，成為外界關注焦點。



另一方面，也有不同說法認為，相關爆料未必全然來自黨內政治操作。外界點名，王定宇這次緋聞對象劉怡萱與醫美集團愛爾麗董事長常如山關係密切，常如山送車送房還遭背叛，是否涉及私人恩怨、情感糾紛而引發連鎖爆料，仍有待進一步釐清。

