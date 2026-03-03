許勝雄：盼台美關稅協議能生效　對企業較正面

工業總會榮譽理事長、金寶電子共同創辦人許勝雄受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）針對美國關稅政策變化與後續談判走向，台灣工業總會榮譽理事長、金寶電子共同創辦人許勝雄3日表示，產業界期待先前與美方談定的相關關稅協議能夠持續生效。若原有架構得以延續，對台灣整體經濟與產業發展將較為正面。對於中東戰事，許勝雄認為，伊朗已與部分國家互動，衝突不致無限擴大。



許勝雄3日下午赴台北福華大飯店出席“工商團體春節聯誼活動”，會前受訪。



針對美國最高聯邦法院判決美國總統特朗普的對等關稅違法，特朗普改採1974年美國《貿易法》第122條款對全球課徵10%疊加關稅，並揚言可提高到15%。



許勝雄指出，外界關注美國是否可能援引《貿易法》122條款或其他法律工具，重新調整關稅措施，這將為台美經貿關係帶來新的變數。若原先談判成果仍能維持，包括232條款等既有安排持續適用，台灣在對美貿易上的相對處境仍屬有利，產業界也較能因應。



許勝雄認為，接下來關鍵仍在於台美之間能否持續溝通，爭取讓既有協議與待遇延續生效。若原來的協議架構存在，相關關稅影響相對可控。反之，若重新啟動新的關稅工具或談判模式，勢必帶來新的不確定性，仍有待後續觀察。



談及美國與以色列對伊朗發動軍事行動所引發的中東局勢升溫，許勝雄表示，短期內可能推升油價，進而對電價形成壓力，但他認為，這場衝突不致無限擴大。許勝雄分析，伊朗已與部分國家互動，民族主義全面擴散的可能性相對降低，其他大國如俄羅斯仍深陷俄烏戰爭，中國則多以表達關切為主，實際介入空間有限。



許勝雄指出，從整體國際情勢來看，這波衝突較可能屬於短期影響，對全球經濟的衝擊幅度有限。他表示，長期而言仍須回歸經濟基本面，若全球經濟持續成長，需求自然能支撐市場；反之，若經濟動能不足，價格也難以長期走高。



對於電價調整的可能性，許勝雄認為，若全球經濟維持相對穩定，政府未必急於在電價上反映短期波動。目前全球經濟成長率大致維持在約3%左右，整體仍屬穩定狀態，後續仍須觀察國際局勢與經濟變化再行評估。