藍委指鄭麗君選北市是砲灰　卓榮泰喊不同意

左起，龔明鑫、卓榮泰及鄭麗君。（中評社 張嘉文攝） 卓榮泰率領副院長鄭麗君和相關“部會”首長前往“立院”，進行報告並備詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰今天率領“副院長”鄭麗君和相關“部會”首長前往“立院”，進行台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。中國國民黨“立委”賴士葆質詢時，提及民進黨的2026年台北市長人選，指鄭麗君要小心，如果被卓榮泰推出去參選，只會是砲灰，讓卓不滿地回說“你怎麼這樣講！你這樣講我可不同意喔！”



賴士葆今天下午質詢時先問到，卓榮泰對鄭麗君的台美關稅談判表現打幾分？



卓榮泰回說，從早上到現在，“立法院”十幾位“立委”質詢都給予談判團隊肯定，“立委”的肯定遠遠高過於他打的分數與社會公信。鄭麗君則說，他們不敢為自己打分數，他們知道這個過程，產業的等待和包容很多。



賴士葆打斷鄭麗君的發言，酸說“‘副院長’妳要小心，他（卓榮泰）把妳打100分，妳就慘了！會叫你去選台北市長喔！”



卓榮泰在一旁則馬上回說“也只有100分的‘副院長’可以去選台北市長！”讓鄭麗君趕緊說，她現在生活的關鍵字就是關稅兩個字。



賴士葆認為，如果鄭麗君去選台北市長，也是當砲灰啦。鄭麗君對此重申，她生活裡面的關鍵字是關稅兩個字，一心就是要鞏固關稅成果。但卓榮泰則不滿回賴士葆說“你怎麼這樣講！你這樣講我可不同意喔！”



賴士葆問卓榮泰，有無看“少康戰情室”？卓回說比較少看。賴說，可以去看一下，他在該政論節目都主張，民進黨最適合選台北市長的人是卓榮泰，不是鄭麗君。



卓榮泰對此則打趣稱，賴士葆可以回去請教名嘴郭正亮。而鄭麗君則強調，她跟卓榮泰每天都在討論政務，沒有討論選舉。