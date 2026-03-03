許舒博：中東衝突不宜太樂觀　官方應提因應

商業總會理事長許舒博接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月3日電（記者 張穎齊）針對美國與以色列對伊朗發動軍事行動，引發中東局勢升溫。商業總會理事長、中信金台灣人壽董事長許舒博3日表示，中東衝突也不宜過度樂觀，台灣天然氣戰備存量約僅能支撐8天，若戰事延長將是雪上加霜，政府應及早提出具體因應方案，向社會清楚說明。



許舒博3日下午赴台北福華大飯店出席“工商團體春節聯誼活動”，會前受訪。



針對美伊戰爭，是否影響能源供電、電價物價等議題。許舒博指出，目前台灣天然氣等能源的戰備存量約僅能支撐8天，企業本身也無法事先大幅增加庫存，一旦戰事拖長，衝擊恐迅速浮現。他回顧國際情勢表示，過去俄烏戰爭初期外界原預期短期內結束，結果卻延宕至今已進入第4年，顯示戰爭發展往往難以預測，中東衝突也不宜過度樂觀。



許舒博強調，對企業而言，穩定的電力、油氣供應是最基本的營運條件，若供應出現波動，將直接影響生產與成本。他呼籲行政部門應盡早盤點能源調度方案，無論能源來源為何，都應確保供應穩定，並主動向“國人”說明是否已有完整、可持續的替代調度機制。



對於政府指出能源調度可轉向“非中東國家”，許舒博認為，這樣的說法仍偏概括，目前非中東能源來源約僅占一定比例，且此次戰爭影響並非侷限中東，歐洲等多個地區也受到波及，全球能源供應鏈本就緊繃，並非單純“轉向其他地區”即可完全解決，除非其他產地能同步擴產，否則供應穩定性仍有不確定性。



此外，談及美國關稅政策變化，許舒博表示，美國聯邦最高法院判決相關法源違憲後，未來是否改以《貿易法》122條款等方式重新調整關稅，攸關台灣企業與農業利益，先前爭取到的免稅或優惠措施，是否能在150天過渡期後持續適用，相關內容應盡早對外說明，讓產業界有所準備。



許舒博指出，整體而言，台美談判成果對台灣產業仍具正面意義，但關鍵在於政策是否具延續性，以及美方後續法律與關稅架構是否出現變化。他期盼政府能清楚說明未來方向，降低企業的不確定感，讓產業能在相對穩定的環境中運作。