鄭麗文投稿國際期刊　和平是台灣最強籌碼

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北3月3日電／中國國民黨主席鄭麗文今日以《Taiwan Doesn’t Have to Choose 台灣不必選邊站》為題，於《Foreign Affairs》發表專文，闡述台灣在中美戰略競逐下的角色與選擇。她強調，面對北京與華府在印太地區的競逐，台灣不應被迫陷入“選邊站”的二元對立框架。台灣真正的力量，在於保有戰略能動性與自主空間。她說，“和平不是被動等待，而是需要嚇阻與對話並行的主動管理”。



《外交事務》（Foreign Affairs）創刊於1922年，由美國外交關係協會（CFR）出版。



鄭麗文在《Taiwan Doesn’t Have to Choose 台灣不必選邊站》文中指出，台灣位居西太平洋戰略要衝，是全球供應鏈與半導體產業的核心節點。台海穩定不僅影響兩岸，更關乎全球經濟秩序與區域安全架構。台灣若能妥善處理兩岸關係，本身就是降低區域衝突風險的重要力量。



鄭麗文重申，國民黨的兩岸立場是堅持“中華民國”“憲政”體制，反對“台灣獨立”，以九二共識作為交流基礎；九二共識本質上是一種“戰略模糊”，提供雙方在不觸及主權爭議前提下進行對話的空間。



在“國防”政策上，鄭麗文提出“三支柱嚇阻”概念：有效軍力、專業且穩定的人才，以及避免誤判的溝通機制。她指出單靠軍備堆疊無法創造和平，制度化危機管道與可預測的互動架構同樣是安全的一部分。



鄭麗文也強調，台灣的民主制度與人權價值不可妥協，但維持和平不能僅依賴軍事嚇阻，更需要理性、可持續的兩岸機制。



她在文末指出：“真正強大的台灣，是能同時與北京與華府穩健合作的台灣。”



國民黨表示，未來將持續以務實理性的路線，向國際社會清楚說明台灣的和平方案，為兩岸穩定與區域安全負起責任。