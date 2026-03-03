邱世卿：王毅宣示立場　中國清晰戰略底線

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月4日電（記者 方敬為）針對美國聯手以色列對伊朗展開軍事攻擊，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，美國此舉違反聯合國公約與國際法框架，也是繼對委內瑞拉出手後，毫無掩飾的侵略之舉，將叢林法則凌駕於國際秩序，相關舉措所產生的“示範效應”，台灣要有所警惕。



針對中方的表態，邱世卿指出，中國外交部長王毅在此事件上的聲明便展現了極高的外交手腕，其以毫無模糊空間的直白論述，精準傳達了中方一貫反對單邊武力擴張的立場。這不僅是對美以行動的表態，更是為了打消國際社會對中國可能妥協或暗中背書的質疑，確保在中美高層實質接觸前，穩固其戰略定力與外交話語權。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



對於美國與以色列聯手攻打伊朗，邱世卿指出，美以在對伊朗進行外交談判之際，無預警聯手發動軍事打擊，赤裸裸的無視國際治理框架與聯合國維和機制，揭示美國正在擁護實力原則，將法制化的世界秩序退化至“叢林法則”狀態。



邱世卿表示，這場軍事行動無疑宣告了依靠條約與規範維繫和平的時代面臨嚴峻挑戰，各國正被迫回歸仰賴純粹的軍事實力來捍衛自身利益，令人費解的是，台灣部分具備法學或國際關係高教背景的政治人物與綠營人士，竟對此種破壞國際秩序的行為抱持樂觀甚至雀躍的態度。



他強調，台灣必須認清的是，作為缺乏強大武力投射能力的中小型海島，正是國際法治體系下的最大受益者與受保護者，一旦世界淪為依靠拳頭說話的叢林時，台灣理應充滿強烈的危機感，審慎評估自身在叢林中究竟是掠食者還是獵物，而非將美以兩國的武力展現，錯置為自身的安全保障。



他指出，尤其是美國接連對委內瑞拉及伊朗出手所產生的示範效應，會否對其他強權有所啟示？先前國際間批判俄羅斯對烏克蘭採取的軍事行動，現在看起來，似乎站不住腳。