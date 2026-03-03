藍委問鄭麗君選舉？卓榮泰：委員好像很怕她

“行政院長”卓榮泰與“副院長”鄭麗君答詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月3日電（記者 張嘉文）民進黨台北市長人選尚未明朗，外界點名主導台美關稅談判的“行政院副院長”鄭麗君可能出戰，今天多位中國國民黨“立委”質詢時都問到鄭相關問題，王鴻薇關切鄭麗君是否會在關稅談判未完全底定前，離開“行政院”投入選舉？鄭麗君強調，現在生活裡面只有關稅兩個字。



“行政院長”卓榮泰則說“委員不用擔心，我們會把談判工作做好”，還笑著反虧王鴻薇“聽起來，委員好像很怕我們‘副院長’去選舉的感覺？”王則否認說，沒有這回事。



卓榮泰今天率領“副院長”鄭麗君和相關“部會”首長前往“立法院”，進行台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。



王鴻薇質詢時提到，未來關稅除涉及第122條，後續還可能有301條款、232條款調查，至少需半年以上時間，在相關法律變動與談判尚未底定前，鄭麗君是否會離開“副院長”職位投入選舉？



鄭麗君回應表示，現在一心希望在美方後續法律變動中，為台灣與產業利益爭取最大保障，所以目前生活關鍵字就是關稅兩字。她最優先要做的事情就是在後續變動中，為“國家”與產業爭取最大利益。



一旁的卓榮泰此時插話說，政府會用整個“國家”與政府力量把談判事情做好，但“聽起來，委員好像很怕我們‘副院長’去選舉的感覺？”王鴻薇回應說沒有，只是目前台美關稅充滿變數，應以談判為重。



鄭麗君強調，過去10個月都在變數中面對挑戰並爭取成果，未來也會持續以同樣態度處理。



王鴻薇再追問，是否等台美關稅談判、對美貿易協定與MOU底定後才會有其他打算？鄭麗君回說“我心中沒有這個問題，為什麼我要回答這個問題？我現在心中目標就是鞏固談判結果。”



鄭麗君也反問王鴻薇，委員應最關心的還是關稅議題，應該討論關稅而不是選舉？王鴻薇則強調，因鄭麗君是主談判人之一，才會提出相關問題，希望能釋疑。