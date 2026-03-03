父親過世周年　柯文哲：你要原諒害我的人

民眾黨前主席柯文哲接受網路節目專訪。(照:《中午來開匯》節目提供) 中評社台北3月3日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲2日中午接受專訪時談到，自己過去因京華城案被羈押一年，去年初父親離世，是他內心最大遺憾，而昨天是柯爸過世對年（周年），他也和父親講，“你要原諒那些害我的人，我不喜歡恨人，你要是不原諒他們，我怎麼辦？”



柯文哲今天中午接受網路節目《中午來開匯》專訪，在節目尾聲，主持人黃光芹問到“有沒有熬不下去的時候？”柯文哲回應，去年初父親離世，是他內心最大遺憾，昨天是柯爸過世對年，有很多儀式，他跟父親講，“你要原諒那些害我的人，你要是不原諒他們，我說我很不喜歡恨人，你要是不原諒他們，我怎麼辦？”



柯文哲說，北檢是賭他會不會投降，會不會關到最後為了要出來就全部認罪，“結果沒想到，關我我就在裡面發呆讀書”。



黃光芹追問，有沒有熬不下去的時候？柯文哲坦言，爸爸快過世的那段時間，這是他內心最大的一個結，“我如果沒有辦法原諒民進黨，一定是這個”。



說著說著柯文哲便哽咽，他說，“啊不要講這個...”，但他仍接著說，昨天回新竹，是爸爸過世對年，牌位要放到祖宗牌位，“我是跟他講，你要原諒那些害我的人，你要是不原諒他們，我說我很不喜歡恨人，你要是不原諒他們，我怎麼辦？”



柯文哲苦笑說，他叫媽媽擲筊，但媽媽不告訴他。柯說，他知道爸爸很多事情沒辦法交代他，有做了一些安排，“這我們家的事，我知道爸爸很多事沒有交代我”。



最後，柯文哲表示，若真的有罪，起訴書不用寫800頁；他直言，“監察院”有關他的卷宗5000多頁，他唸不到4分之1就跟律師說投降不念了，“這案子到最後，我心態變成要怎麼判隨便你，你叫我讀根本就是折磨我”。