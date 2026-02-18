南投受天宮8千斤米糕桃慶元宵　許淑華祈福

許淑華參香祈福。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月4日電（記者 方敬為）南投松柏嶺受天宮在3日元宵節天官大帝聖誕舉辦“天官賜福日.米糕慶元宵”活動，信眾循古禮“擔桃”徒步以扁擔挑起“米糕桃”踩街，向天官大帝祝壽，國民黨籍南投縣長許淑華也到響應，並參與8888台斤米糕桃揭桃儀式及團拜、獻禮儀式，祈求天官大帝庇佑南投四時無災，縣民平安順遂。



松柏嶺受天宮除了主祀武當山玄天上帝外，每年元宵節也會舉辦盛大的天官大帝聖誕慶典，今年以“天官賜福日.米糕慶元宵”為主題，舉辦米糕桃慶典儀式暨踩街活動，3日下午在氣球人偶、舞獅隊與康、趙元帥神像帶領下，從第一停車場行走至廟埕。



受天宮元宵節擔米糕桃慶典已有悠久歷史，由數百名信眾組成“擔桃隊伍”，身穿傳統服飾或紀念衫，手持扁擔挑著米糕桃進行踩街，隊伍從受天宮第一停車場集合出發，步行約 500 米抵達廟埕，透過浩大的隊伍向天官大帝祝壽，並舉辦開香與揭桃儀式，廟方會製作巨型米糕主桃，並當場與信眾分食，象徵“呷平安”。



許淑華表示，一年一度的元宵米糕桃食平安是受天宮特有的傳統儀式，更是信眾們所期待的活動，她肯定廟方能結合傳統文化與地方特色，讓大家都能藉此感受到信仰的力量，她也感謝武當山玄天上帝保佑大家平安順利，新年度祈求天官賜福，繼續庇佑合境平安，也希望這份珍貴的傳統宗教文化能延續下去。

