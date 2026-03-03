李其澤：美攻伊揭示長期動盪年代已經降臨

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社彰化3月4日電（記者 方敬為）針對美國聯手以色列對伊朗展開軍事攻擊，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，美國在談判之際對伊朗出手打擊，象徵著全球化秩序護欄已被徹底拆除，中東長年以代理人及灰色地帶手段維持的影子戰爭邏輯也劃下句點，取而代之的，是一個以大國競逐為核心，並奉行“實力原則”的國際關係面貌。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）國際政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。



美以聯合打擊伊朗，引發國際震撼，李其澤表示，特朗普政府展現其交易型外交，以及實力原則等涉外風格，美國相關舉措間接對外宣示，國際法的約束力大幅衰退，國家間的博弈不再受限於傳統的對話斡旋，而是直接邁入無視底線、動輒牽涉政權存亡的焦土化對抗時代。



李其澤認為，美國以實力原則為絕對導向的衝突升級，無情地展現在中東區域安全與全球經濟命脈的深度綑綁上。當伊朗的處境由單純的“軍事受創”急轉直下為“政權存亡危機”時，其權力中樞的崩解必然導致報復行動的去中心化。伊朗革命衛隊、殘存的飛彈部隊以及遍布中東的區域代理網絡將啟動各自為戰的動員模式，其戰略目標已不再是奪取傳統戰場的局部優勢，而是藉由極大化敵方成本來展現其破壞實力。



他指出，當飛彈的威脅半徑從特拉維夫一路延伸至美軍基地，甚至是波斯灣的金融樞紐，這股玉石俱焚的冷酷訊號不言可喻，若伊朗走向崩解，波斯灣的繁榮也必須陪葬。在此情境下，海灣阿拉伯國家企圖置身事外、依賴美國保護的雙軌平衡幻想將被無情撕裂，停火斡旋在缺乏絕對武力後盾下將變得毫無意義。



同時，李其澤說，實力對撞的餘波將毫無緩衝地衝擊全球能源與金融體系。承載全球約兩成石油運輸的霍爾木茲海峽導海峽一旦因航運保險失效或武力威嚇而陷入停擺，供應鏈的瞬間收縮將重演甚至超越1970年代石油危機的全球恐慌。油價飆升必將帶動通膨預期死灰復燃，迫使各國央行在“升息抑通膨”與“降息救衰退”的兩難泥淖中掙扎。

