中評關注：爆王定宇緋聞欲削弱非新系勢力？

王定宇再爆緋聞，他在台南東區力挺女助理卓佩于參與市議員初選。（取自卓佩于臉書） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）正值民進黨“直轄市”縣市議員初選之際，湧言會要角、民進黨中常委、“立委”王定宇爆出與富商紅粉知己、名媛劉怡萱過從甚密，時間點巧合。相傳此事去年就在地方傳開，為何選在縣市議員初選之際爆發，啟人疑竇，外界難免會聯想是否與派系鬥爭有關。



湧言會在高雄市長初選時，與英系、高雄市長陳其邁一起力挺綠委邱議瑩，現在邱也力挺湧言會、英系提名縣市議員初選新人，關於王的緋聞此時傳出，很可能會削弱湧言會與英系的聲勢。



湧言會過去是民進黨內海派的延伸，海派是已逝三立電視董事長林崑海的政治勢力，因為力挺民進黨又有電視資源，民進黨內希望爭取曝光者都積極與林崑海交好，因此，在民進黨內形成一股勢力稱為“海派”，過去與曾駐日的謝長廷所形成的“謝系”關係良好。



謝長廷前往日本擔任駐日代表時，沒有領導人的謝系自然解散，謝系成員有的靠向英系，例如綠委莊瑞雄，現任“海委會主委”管碧玲也跟英系關係良好。而過去隸屬謝系的趙天麟也成為湧言會要角，現任綠委林楚茵因為不分區席次代表海派推薦，也是湧言會要角，丈夫是現任陸委會副主委、新潮流梁文傑。



後來“海派”力求轉型，2020年成立湧言文化基金會，簡稱湧言會，林崑海2022年逝世。近幾年湧言會主要由趙天麟、王定宇、林楚茵等擔任領導人。趙天麟2023年“立委”選前爆發與陸籍女性婚外情，趙退出該屆“立委”選舉，由加入湧言會的黃捷參選該選區，也成功當選高雄市“立委”。現在正值黨內縣市議員初選，湧言會提名新人參選踴躍，爆出王定宇緋聞事件，將會衝擊湧言會聲勢，因此，派系鬥爭的傳言也不逕自走。



湧言會在高雄市長初選時，與英系力挺邱議瑩，雖邱在黨內以極小差距輸給新系力挺的綠委賴瑞隆，但邱議瑩在縣市議員初選時仍積極幫忙湧言會與英系提名的新人站台。趙天麟在爆發婚外情之後，雖然低調不少退居幕後，但此次高雄初選仍表態力挺邱議瑩，在市議員初選也有不少子弟兵參選。

