張國葆：美不可能打4周　狀況不對拔腿就跑

台灣前駐以色列代表張國葆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）針對美國聯手以色列對伊朗展開軍事攻擊，台灣前駐以色列代表張國葆接受中評社訪問表示，美國總統特朗普在國內遭遇許多挫折，再加上1月襲擊委內瑞拉，讓特朗普信心爆棚，認為美國在國際上可以無往不利，也讓以色列遇到千載難逢的機會，精心策劃迫使美國出兵。此次，以色列是主要推手，而美國是被拖下水。



張國葆說，但美國不派地面部隊，要顛覆伊朗神權政府的可能性並不大。特朗普未來可能見好就收，不可能再打超過4周，在美國抽手後，伊朗也需要喘口氣，之後恐怕會鎖定以色列報復，美國、以色列、伊朗的局勢還是會陷入膠著。



張國葆指出，伊朗已封鎖霍爾木茲海峽，石油、天然氣價格將飆漲，美國將遭受各國壓力，若戰事拖延太久，對全球經濟影響太大。目前東亞國家能源儲量大概1至2個月，陸陸續續將讓製造業成本上升，對美輸出商品也將增加額外成本，不到半年就會造成美國物價再次飛漲，也會間接造成特朗普的選民壓力，對共和黨非常不利。



美國與以色列2月28日聯手，對伊朗發動“史詩怒火”空襲行動，期間伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲中喪命。



張國葆為美國維吉尼亞大學政府及外交所碩士，歷任海基會副處長、“行政院”新聞局新聞處長、馬政府時期“總統府”機要室主任、“總統府”第三局局長兼大禮官、台駐希臘代表處代表、台“外交部”國際傳播司長、台駐以色列代表處代表，2021年卸任。



張國葆接受中評社訪問表示，美以聯手空襲伊朗，最主要的推手是以色列，以色列多年來遭受威脅的主要對象有三個，包括加沙走廊的哈馬斯、黎巴嫩的真主黨，及也門的胡塞組織，而這三個組織全由伊朗提供武器，因此以色列長年將伊朗視為最大威脅，再加上伊朗正在發展核武，可能成為中東世界除以色列外唯一擁有核武的國家，對以色列未來的生存造成威脅，而這也是美國所不能容忍的現象。



張國葆說，以色列在美國有強大的遊說團體，也碰上史上對以色列最好的特朗普，趁此千載難逢機會精心策劃迫使美國出兵，試圖推翻伊朗神權政府，並移除伊朗的核武設施。美國國務卿魯比奧2日已承認，美國攻擊伊朗是因“獲悉以色列將發動攻勢，這可能使美軍遭伊朗攻擊”。