中評鏡頭：元宵賞花燈　屏東打造聲光展演

屏東縣民公園燈飾“天馬星河”以象徵希望、勇氣與神聖的飛天獨角獸來迎合馬年主題。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月4日電（記者 蔣繼平）元宵節華人傳統會吃元宵、賞花燈、猜燈謎以示祝賀。屏東燈會今年主燈位於縣民公園燈區、高達12米的“山之光”，特色是隨著四季樂章變換光影，呈現山林不同的樣貌，主打氣勢磅礡的沉浸式體驗，每30分鐘一次的燈光秀，吸引民眾駐足欣賞這場馬年“天馬行空”的主題燈飾。



2026屏東燈節共分為縣民公園、萬年溪、勝利星村、龍頸溪畔客家等4大燈區，總共超過40組燈飾，從過年前一路點燈到3月8日，展開一場長達為期45天的光影藝術饗宴。不同於其他縣市結合各種國際IP佈展，屏東近年營造燈節氛圍也成功吸引民眾走訪。



屏東燈節今年最受矚目的主燈“山之光”，就坐落於“縣民公園燈區”。燈區以“天馬行空”為題，設置8組主題燈飾，結合整體光環境設計，讓縣民公園化身為流光交織的秘境，營造宛如獨角獸棲息的奇幻場景，引領走入童話般的夜間花園。



主燈“山之光”，是以屏東大武山作為靈感起點，象徵“族群的起源、萬物的起源、四季的起源”。設計融合屏東四季的自然風貌與人文意象，打造出高12米、寬60米的巨型裝置，並以沉浸式劇場概念打造聲光展演，燈光秀每30分鐘演出一次。



另外，燈飾“天馬星河”以象徵希望、勇氣與神聖的飛天獨角獸為形體，融合“馬年”奔騰不息的吉祥寓意與獨角獸象徵的純真與神秘，展現超越現實的幻想能量。燈飾“花語星橋”則在全長1百公尺的廊道中，每朵花瓣隨著音樂節奏變換色彩，在波浪般的光影包覆中，營造夢境般的美感。