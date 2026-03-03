中評關注：鄭麗文路線遭親美派合流夾擊

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團預計5日提出黨版的軍購特別條例草案，合併官方版本和民眾黨版本一起審查。近來在國民黨版本形成過程中的眾多紛爭，等於將藍營路線之爭問題攤上檯面。



“行政院”版軍購特別預算高達新台幣1.25兆元。黨主席鄭麗文主導的智庫版本，強調規模節制與財政負擔可控，金額為3500億元左右，數目最少。黨籍台中市長盧秀燕子弟兵、藍委羅廷瑋則拋出“美方期待9000億”的說法，前主席朱立倫系統的人馬、桃園市議員凌濤也接續表態支持，黨內親美派合流的態勢成形，鄭麗文路線正面臨來自黨內的夾擊。



鄭麗文從去年11月上任後，多次宣示要為國民黨重新找回兩岸議題的主導權，並積極規劃訪陸行程，希望在民進黨的全力“抗中”路線外，替台灣社會提供另一種選擇，而在這樣的思維下，3500億元版本被視為兼顧防衛與兩岸問題的折衷選項，既不否定軍備需求，也不全面買單美方的期待。



但美方近來透過各個管道，給藍營的壓力極大，據藍營高層向中評社坦言，這壓力是幾近於翻臉，所以不論是軍購條例，還是牽動龐大投資額的“台美對等貿易協議”（ART），藍營內部普遍存在“想擋但不敢擋”的焦慮，深怕站在美方對立面，被貼上“疑美”標籤，將招致不可控的後果，影響後續的選舉。



過程中，被視為2028熱門人選的盧秀燕的動作格外引人矚目，盧本月即將訪美，子弟兵率先揭露美方期待9000億的訊號，等同為路線定調。而朱立倫嫡系也馬上跟進，加上許多青壯派藍委的表態支持，讓黨內的親美和兩岸路線之爭問題更為明顯。

