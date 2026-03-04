徐國勇痛斥王定宇　吳子嘉嗆哪來的資格？

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／民進黨“立委”王定宇再傳緋聞，被爆與擁有32E好身材、自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱，在台北及台南2地共築愛巢。傳出民進黨秘書長徐國勇對此事非常生氣，破口大罵“太離譜了！太令我失望了”。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，徐國勇身為黨秘書長沒資格說這樣的話。



王定宇桃色風波被媒體揭露後，《壹蘋新聞網》報導，徐國勇聽聞王定宇爆出與劉怡萱的緋聞，直接破口大罵：“太離譜了！太令我失望了”。報導指出，黨內人士透露，黨內已傳出要將召開中央評議委員會，撤銷王定宇的中常委身分，才能對黨內不平聲音有所交代。而對於《壹蘋》的報導，徐國勇受訪僅回答，這一題自己暫時沒有回應。



吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中表示，徐國勇是秘書長，中常委是黨員選出來的，秘書長是服務黨員的員工，所以說中常委是老闆，徐國勇罵王定宇是不合法、不符合規定。



吳子嘉指出，衹有父子、長輩對晚輩關係才會用“太令我失望了”，徐國勇憑什麼講這種話？有什麼資格去講這種話？簡直是胡說八道。王定宇交女朋友是他個人的事，徐國勇以為自己是黨主席嗎？黨主席也沒資格這樣說，畢竟王定宇是票選出來的中常委。



吳子嘉質疑，民進黨前“立委”趙天麟被爆出婚內外遇中國大陸小三事件時，徐國勇有表示非常失望、失望到極點嗎？