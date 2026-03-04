伊朗反擊　郭正亮：特朗普不在乎民調才有鬼

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／中東衝突加劇，美國汽油2日衝破每加侖3美元，創去年11月以來新高，分析師認為這將考驗美國民眾對“總統”特朗普打擊伊朗的支持度。前“立委”郭正亮3日在政論節目表示，伊朗用同歸於盡戰法製造經濟混亂，揚言讓阿拉伯半島沒有油田，特朗普民調跟關稅一樣是27%，不在乎才有鬼。



郭正亮3日在政論節目《林嘉源辣晚報》提到，有句話他覺得講得蠻對：以色列真狠、美國真笨、伊朗真瘋！伊朗會有危機感，因為他現在等於沒有任何空防能力，隨便人家炸。據瞭解，伊朗現在地面上“可以炸的”的飛彈製造廠、維修廠全毀了，還好他早就都挖在地洞裡面。這兩天以色列、美國大概又打了1000多枚導彈，伊朗怎麼辦？只好“無限制地”反擊，他不是只打軍事目標，伊朗就是要製造經濟混亂。



“讓你美國感受到壓力！”郭正亮指出，包括荷姆茲海峽，也包括阿拉伯聯合大公國海上油田被打，卡達的天然氣也被打，還包括沙特阿拉伯最大的油田被打，他是什麼思路？就是我跟你同歸於盡！不就是這樣嗎？然後如果你膽敢炸我的油田，伊朗已經對美國、以色列放話，我就讓阿拉伯半島沒有油田！就是這種打法，這不就是同歸於盡？不然伊朗怎麼打？明明一定打不過美國跟以色列。



郭正亮說，除非躲在地洞裡面苦撐，持久戰，現在只能期望美國再撐個幾個禮拜，然後慢慢淡出？可是中東那個動盪已經無可避免，因為這個仇結大了。盧比歐今天出來講了幾段話，“我覺得他就代表特朗普！”可是特朗普不能自己“收”，要盧比歐說。盧比歐第一個說，斬首不是美國幹的！他沒有說以色列幹的。第二，說我們沒有要派地面部隊！然後他說，接下來我們還是希望透過談判處理。



郭正亮表示，特朗普面子掛不下，一下說不排除派地面部隊，一下說不在乎民調，“你不在乎民調才有鬼咧！共和黨要不要選啊？”而且有點“天理昭昭”，特朗普關稅民調現在27%，他炸伊朗的民調也是27%，真是太妙了！