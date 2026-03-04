網傳徐國勇大罵王定宇　謝寒冰：明顯是鬥爭

民進黨秘書長徐國勇。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／民進黨籍“立委”、中常委，也是湧言會要角王定宇再傳緋聞，被爆與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱“共築愛巢”，傳出民進黨秘書長徐國勇震怒，大罵“太離譜、太失望”。對此，資深媒體人謝寒冰3日在政論節目指出，這一連串都是操作，很明顯是個鬥爭手法，如果徐國勇確實有震怒，為什麼馬上就有人知道？



根據《壹蘋新聞網》3日報導，有民進黨黨內人士爆料，徐國勇聽聞王定宇被爆緋聞後，直接破口大罵“太離譜了！太令我失望了”。據瞭解，徐對相關新聞非常生氣，因為對民進黨形象造成的殺傷力，他並已經向上呈報民進黨主席賴清德，將審慎因應後續影響。另外，根據《ETtoday新聞雲》報導，針對相關傳聞，徐國勇受訪僅回答，這一題自己暫時沒有回應。



謝寒冰3日在政論節目《新聞大白話》表示，王定宇這次被爆料，很明顯是被人全盤長期跟監，在收集完資料後才被爆出來。而比較有趣味的，是相關新聞是被《鏡週刊》爆料，這又是民進黨的派系內鬥？此事與“立委”選舉有關，還是因今年九合一選舉王定宇有幾個子弟兵要參選，所以要打什麼東西？“我覺得這背後應該有一些政治考量在裡頭”。



而針對媒體報導，徐國勇傳出對王定宇又爆緋聞震怒，謝寒冰說，此事非常奇怪，如果徐確實有震怒，為什麼馬上就有人知道？顯然是有人放消息出來，這一連串都是操作，很明顯是鬥爭手法。