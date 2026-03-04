中東戰火延長　黃士修：燃氣價格恐漲130%

針對中東戰火影響能源供應，核能流言終結者創辦人黃士修在臉書發表看法。（照：核能流言終結者臉書） 中評社台北3月4日電／美國、以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽封鎖引發全球石油危機，台“經濟部”稱進口液化天然氣（LNG）約8成用於發電，將規劃備援。經長龔明鑫雖保證不會限電、漲電價，但核能流言終結者創辦人黃士修質疑，LNG價格可能飆漲130%，台電與中油虧損將是天文數字。



美國與以色列空襲伊朗，震驚全球，特朗普2月28日聲稱，軍事行動將持續打擊一個禮拜。不過特朗普1日改口稱，可能持續四個禮拜左右。荷姆茲海灣海運掌握全球兩成石油供應命脈，如今停航造成全球經濟大亂。



台“經濟部”2日表示，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式、以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化台灣能源供應安全。



PTT有網友憂慮提問：目前台灣核電廠全停擺了，電力幾乎靠火力撐大局，荷姆茲海灣已經被限制航行，偉大特朗普說他要打四個禮拜，等於海灣也要被封鎖四個禮拜，台灣會將近28天沒有天然氣可以供應，當天然氣庫存用光後，台灣還會發生什麼更可怕的事？有鄉民留言秀出圓餅圖指出，2025年6月台灣發電結構，燃氣佔48.2%近五成，燃煤佔38.3%，太陽光電佔5.39%，燃油佔1.7%。



台“經濟部長”龔明鑫3日在“立法院”表示，3月天然氣的部分，前半個月的部分已經出了荷姆茲海峽，這沒有問題。至於下半個月的部分，已在其他市場調到貨，所以3月沒有問題。但是萬一拖到4月的話，還是有些因應措施。



藍委林沛祥追問，短期內是否會有因天然氣不足而限電、電價上漲等問題？龔明鑫強調絕對不會，還有些非天然氣的備用機組，隨時可以備用，至於全面開啟煤炭發電是最後手段。



黃士修臉書粉專“核能流言終結者”發文指出，卡達遭受伊朗無人機攻擊，宣布停產LNG。而台灣的天然氣，主要來自卡達。“經濟部”說，將本該除役的興達燃煤，轉為備用。但從冷機備用到併網發電，需要24至72小時。若天然氣供應中斷、電網頻率崩潰，根本來不及救援。



黃士修進一步表示，伊朗無人機可以攻擊卡達，代表荷姆茲海峽已實質封鎖。若海域衝突擴大，煤炭船同樣進不來。高盛預期，LNG現貨價格可能飆漲130%。台電與中油每日吸收的虧損，將是天文數字！他強調，“這就是地緣衝突、電網脆弱、供應鏈中斷！”



網友表示“去年台灣從卡達進口LNG占33.68%”、“趕快成立國家隊採購”、“這下大家就明白為何高雄興達及中火燃煤機組不能除役了”。