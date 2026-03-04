王定宇緋聞連環爆　白營女選將：恐不只這些

民眾黨台中市西屯區議員參選人劉芩妤。（照片：《鄉民監察院》YouTube） 中評社台北3月4日電／民進黨籍“立委”、中常委，也是湧言會要角王定宇再傳緋聞，被爆與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱“共築愛巢”，還牽扯愛爾麗集團創辦人常如山之涉嫌性侵案，更加複雜。參選台中市西屯區議員的民眾黨“小草女神”劉芩妤3日在政論節目表示，王定宇離婚時間已有爭議，還曾爆出八千房客、醫生娘等風波，恐還不只這些事件，作為代議士的私德很有問題。



劉芩妤3日在政論節目《鄉民“監察院”》表示，她最訝異的是，王定宇又“租房”，又進到別人的香閨，好像不需要付出什麼東西，就可以獲得條件很不錯的女性青睞，為何行情那麼好？從她的角度，真的完全看不懂這件事情。



劉芩妤提到，常如山還有站出來澄清這件事，強調沒有性騷這位劉姓執行長，似乎想讓自己看起來是被王定宇指控的受害者。所以王定宇這件事會爆出來，一定是這位常總在背後做一些操作。但她還是要把話往政治的方向講，不管是私德方面，王定宇絕對不是衹有這件事情。去年申報財產時，王定宇還是跟他老婆一起，所以還是有婚姻關係，所以到底什麼時候解除婚姻關係？老婆知不知情？



旁邊媒體人指出2月8日新聞標題〈醫美教父涉性侵女員工，傳衝突導火線是某政治人物〉，這事在台南傳了開來。劉芩妤強調，所以常如山才會站出來澄清說，他並沒有涉性侵某位女員工，只是“感情糾紛”而已，“那就是因為王定宇，你現在奪了我的‘另外一半’，又在外面傳說，我跟她並不是所謂的交往關係，只是單純‘性侵’她，我很不爽，所以現在才要站出來，把這件事情講開來、講出來。”



劉芩妤說，她認為這樣的一個人，私德這麼有問題，我們看待政治人物都希望最高標準，她又身為一個女性從政者，更希望未來在選擇政治人物時，必須要這些方方面面都考慮進去，王定宇過去有“八千房客”的案例，有“醫生娘”的案例，現在還有“奪人小三”、對外聲稱性侵等等案例，這個人私德一定是有問題的，我們在選擇一位好的政治人物、代議士的狀態下，應該摒除這樣的人！