彰化姐弟火拚？謝衣鳯：爭取提名參選不變

藍委謝衣鳳。（中評社 資料照) 中評社台北3月4日電／彰化縣謝家姊弟有無因參選縣長一事決裂，令外界霧裡看花。彰化縣議長謝典霖3日上電台節目不但自打臉稱曾推動非綠大聯盟，還強調家族因擔心遭司法追殺，謝家不願參加這屆縣長選舉。而謝的姊姊、中國國民黨“立委”謝衣鳯昨天深夜發訊息給媒體表示，她承擔許多基層期待，會持續爭取提名，初衷不變。



面對家族紛紛擾擾，謝衣鳯指出，她身為中國國民黨彰化縣黨部的主委，必須處理公職與家庭的分際。縣黨部會透過民主機制，提名能延續執政最強人選。她強調自己承擔許多基層民眾的期待，會持續爭取提名，初衷不變。



謝衣鳯駁斥傳聞的“勸退說”，她表示，誠如國民黨副主席蕭旭岑3日接受訪問的回覆，黨中央並沒有勸退；另外包括表態參選彰化縣長的柯呈枋、洪榮章兩位前副縣長也展現高度的民主素養，在初選結果出來前，沒有任何攻訐彼此同志的行為。



謝衣鳯指出，國民黨與民眾黨，兩黨已達成九合一大選合作意向，在民眾黨沒有提名縣長候選人的前提下，國民黨會和民眾黨有深度的合作。她也表示，彰化市前市長邱建富目前依舊是民進黨籍，在國民黨有縣長提名人選的前提下，“不可能支持邱前市長競選彰化縣長”，但依然誠摯歡迎邱建富加入國民黨，並協助輔選本次提名的候選人。



針對謝典霖昨天上電台專訪，從原本對外否認，到自打臉稱有在運作藍白綠合，推動非綠大聯盟，要民進黨彰化市前市長邱建富參選彰化縣長一事，謝衣鳯說，國民黨與民眾黨已達成九合一大選合作意向，在民眾黨沒有提名縣長候選人的前提下，“我們會和民眾黨有深度的合作”。



她認為邱建富前市長目前依舊是民進黨籍，在國民黨有縣長提名人選的前提下，不可能支持邱建富競選彰化縣長，但依然誠摯歡迎邱加入國民黨，並協助輔選國民黨本次提名的候選人。



對於謝典霖稱謝家目前就是維持現狀，就是姊弟倆繼續當民代（謝典霖議長、謝衣鳯“立委”），強調謝衣鳯可以下屆再選縣長，謝衣鳯重申參選彰化縣長的決心，她說自己已經多次向黨中央表達基層對於彰化選情的焦慮，期待黨中央能盡速完成初選作業，她有信心能延續國民黨的執政。