黃國昌：盼3月底簽署藍白合作協議

台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉藍白合加速推進，中國國民黨主席鄭麗文昨表態力挺原為台灣民眾黨籍的無黨籍新竹市長高虹安。台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌4日表示，民眾黨支持高虹安無庸置疑，但目前先讓高專心市政。藍白13日將召開共同政見記者會，盼3月底前簽署政黨合作協議。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌4日召開“中央延宕跳票 新北自己來做”記者會，民眾黨籍新北市議員陳世軒出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，高虹安一直是民眾黨的戰友、夥伴，彼此也保持非常密切的溝通、合作相當緊密，如前民眾黨主席柯文哲所說，高虹安因司法案件被迫離開新竹市長職位一段時間，目前剛回歸新竹市長職務，避免被做文章，先讓高虹安專心在市政上，這也是新竹市民所期待的。



黃國昌強調，民眾黨在新竹市長選舉上，當然支持高虹安，這是毋庸置疑的。



黃國昌接著說，民眾黨與國民黨的合作按部就班在進行，13日將提出共同政見，內容大致上都已完成，現在在做最後文字上的確認。我們希望在提出共同政見後，可以讓台灣民眾知道民眾黨與國民黨在2026地方選舉的合作中，帶給各縣市的治理願景是什麼？如何解決三明治家庭在扶老攜幼上所需的協助？如何提高居住正義？如何面對少子女化的“國安”危機？這些概念會在13日向社會報告。



至於民眾黨目前已徵召參選新北市、宜蘭縣、嘉義市，對其他縣市首長是否另有規劃？黃國昌指出，內部持續進行滾動評估與檢討。



媒體追問，藍白提出共同政見後，下一步簽署政黨合作協議相關期程為何？黃國昌說，2日的藍白會前會主要是針對共同政見發表的內容進行討論，對政黨合作協議也有初步交換意見，民眾黨秘書長周瑜修向他匯報，雙方都展現高度誠意與善意，待共同政見發表完後，雙方還會磋商具體內容，待可以正式簽署政黨合作協議時，會再向社會報告。



黃國昌也說，我們希望看是不是在3月底前可以完成簽署政黨合作協議。