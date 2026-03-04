赴美前召開關稅座談會　盧秀燕：向美方發聲

台中市長盧秀燕主持座談會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月4日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天邀集產業界召開“研商美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會”，她受訪表示，當前台灣經濟面臨美國關稅不確定性，以及中東衝突所導致能源短缺危機，她剛巧安排赴美國訪問，希望能就關稅議題，蒐集業者意見，向美方發聲。



台中市政府經濟發展局4日舉辦“研商美國關稅第122條款對台灣產業影響座談會”，盧秀燕親自主持會議，邀集台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣手工具工業同業公會等代表座談，國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、台中市副市長鄭照新、經發局長張峯源等人與會。



盧秀燕3月11日將訪美11天，預計走訪華府、紐約等美東政治與學術重鎮。



盧秀燕表示，台灣經濟當前面臨兩大嚴峻議題，一個是輸美關稅不確定性的問題，另一個是中東衝突所造成的能源供應問題，帶給台灣產業與經濟相當大的衝擊與傷害，台中尤其首當其衝，因為台中是中部產業的龍頭都市，相關生產、研發製造業相當集中，因此市府率全台之先召開公聽會，就兩大議題聆聽業者的意見。



盧秀燕說，產業界是承受壓力的第一線，業者現在面臨的困境、希望政府做些什麼？期盼透過座談會，瞭解業界的心聲，並提供政府在制定政策的時候有所參考。座談會蒐集的意見將送交“中央部會”及各縣市政府參考。同時，她剛巧安排訪美行程，也將利用該機會向美方轉達台灣內部產業最真實、完整的聲音。



盧秀燕也呼籲民進黨政府應盡快協助業者向美方辦理退稅，她指出，特朗普政府的對等關稅政策被最高法院裁定違法，並要求政府依法退稅。先前已建議“賴政府”應該比照韓國提產業界相關退稅指引，很可惜迄今為止仍無動作，提醒民進黨政府在這方面一定要跟上腳步，與時俱進。