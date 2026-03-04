趙少康：美施壓軍購條例　連韓國瑜都發聲

中廣前董事長趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中廣前董事長趙少康（中）召開有關軍購預算如何審的研討會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）中廣前董事長趙少康今天召開有關軍購預算如何審議研討會，邀請眾多退將和中國國民黨“立委”前來與談。趙少康表示，其實在台灣的各個政黨沒有反美的，頂多現在是疑特（特朗普），但這兩者又有所不同，所以現在的軍購條例除了民進黨一直戴國民黨主席鄭麗文紅帽子外，國民黨也受到美方很大的壓力，讓“立法院長”韓國瑜都發聲要優先審查。



趙少康說，“國防”預算是必要之惡，又不能沒有，但“國防”預算逐年一直增加並不是辦法，到底要加到多少才夠？如何不排擠其他的預算，又該如何審查，是今天要討論的重點。



這場研討會在中廣大樓12樓召開，由趙少康主持，邀請包括退役陸軍中將、前藍委吳斯懷，退役空軍中將張延廷、退役海軍上校黃征輝，以及藍委徐巧芯、賴士葆等人與談。



趙少康表示，現在美國、以色列聯手攻擊伊朗，讓中東情勢非常緊張，對照台海情勢應該有所反思，且談到“國防”預算，現在問題最大的是付了錢美國的武器和裝備沒辦法到貨，編了一大堆錢以後，但美方不交貨，這怎麼辦？預算條例裡面能不能列入懲罰機制？



趙少康說，如果預期未來可能發生戰爭，但武器裝備不能交貨，那過期就沒有用了。



趙少康指出，再加上現在伊朗發生戰爭，美國和以色列去打伊朗，以及本月底的習近平和特朗普的會面會不會延期等等，這些都會牽涉到整個軍事形勢以及台海形勢，以及武器的採購等等，都是必要關注的重點。