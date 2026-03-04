謝長廷扮綠白橋樑？莊瑞雄：朋友聊天正常

綠委莊瑞雄受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）前駐日代表謝長廷昨天在臉書提及，今年1月與台灣民眾黨前主席柯文哲會面，是否扮演綠白之間的橋樑？身為前謝系、民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄今天表示，他不清楚相關情況，但謝長廷與柯文哲彼此熟識，朋友之間聊天很正常，未必就代表要當政治橋樑。政局陷入僵局時有人願意貢獻心力也無可厚非，不必過度解讀。



謝長廷昨天在臉書發文表示，在一月底倒是見過柯文哲（1月27日），在那3天前也見了王金平，談的是“立法院”癱瘓對台灣整體安全和競爭力不利的問題。



美國與伊朗衝突升高，引發國際局勢緊張。莊瑞雄表示，台灣高度仰賴對外貿易與能源供應，面對戰爭與區域衝突，更要做好充分準備。政府必須提出因應措施，尤其在股市與經濟波動時更要穩定局勢。



莊瑞雄4日在“立法院”受訪表示，戰爭情勢並非這幾天才開始，台灣作為極度仰賴外界的經濟體，面對國際衝突本來就要做好準備。無論是中東戰事或其他區域衝突，都可能影響全球經濟與能源市場，因此政府應提前規劃因應方案。而近期股市出現較大波動，政府必須提出相對應措施，降低對民生與經濟的衝擊。



對於中國國民黨“立法院”黨團將在6日提出“國防”特別條例版本。莊瑞雄指出，“國防”戰力提升不分黨派，大家都應該認識到其必要性，相關軍購與防衛體系提升方案可在程序委員會送出，預計6日院會將進一步處理。面對可能的封鎖、彈道飛彈與無人機威脅，自製或採購武器都可討論。但武器採購必須排程，並非衹有台灣需要，世界各地如伊朗、烏克蘭等地衝突未止，各國都在排隊。



對於是否設置懲罰條款或附帶決議？莊瑞雄說，過去國民黨也曾執政，“國防”採購不是“有錢就是大爺”，不見得每項合作都能達成在台灣生產。黨內未必都會完全認同，仍需透過制度與討論形成共識。



對於民進黨籍“立委”王定宇再度陷入桃色風波，外界關注是否涉及黨內派系鬥爭或中常委資格？莊瑞雄回應稱“扯遠了，人帥是非多”，強調中常委是透過票選產生，要剝奪資格並非外界想像那麼簡單。黨職的取得與喪失都有制度，黨中央已表達看法。此事涉及私人感情問題，仍待當事人說明。



媒體問，國民黨籍彰化縣議長謝典霖爆彰化縣長人選難產風波。莊瑞雄說，謝典霖是藍營地方領袖，是一個很好相處的人，但這屬於他們姐弟之間的家務事，民進黨不便評論。也不需要將家庭風波上綱到司法迫害。