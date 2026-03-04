能源危機升高　賴士葆：應加速重啟核電

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月4日電（記者 莊亦軒）美國、以色列聯手轟炸伊朗衝突持續升溫，造成能源供應緊張。中國國民黨籍“立委”賴士葆3日在“立院”受訪表示，這個時候談核電重啟，是很有意義的事情，“核安會”能不能儘快審查讓核電廠重啟。



至於台美關稅部分，賴士葆表示，台美關稅協議看起來又延了吧。昨天他質詢“行政院長”卓榮泰，要他們要講清楚，“立法院”沒有什麼可以審的。他跟美國簽的那個不算數，不是我們要重談，是美方一定要跟我們重談。這是美國國會、司法要求的，說這個不算數。



美國、以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽封鎖引發全球石油危機，根據哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員Anne－Sophie Corbeau的分析，台灣完全依賴進口天然氣（LNG），其中三分之一的進口LNG必須經過荷姆茲海峽。



台“經濟部長”龔明鑫3日在“立法院”表示，3月前半個月的天然氣已經出了荷姆茲海峽，這沒有問題。至於下半個月的部分，已在其他市場調到貨，所以3月沒有問題。但是萬一拖到4月的話，還是有些因應措施。



賴士葆台電提出的核電廠重啟報告時間能不能縮短，“核安會”能不能儘快審查讓核電廠重啟？核三重啟、核電重新改變，對能源政策很重要。



賴士葆指出，現行的關稅就是10＋N%，暫時要實施5個月。應該重新思考一下，在沒有對等關稅的壓力下，我們還需要送這麼多高達新台幣20兆元到美國嗎？5年買了800多億美金，還要投資這個、那個，總共加起來20兆以上的投資加採購金額，其實要認真評估。